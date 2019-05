Jong FC Groningen geeft SJC het nakijken

De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd en kwam al in de zevende minuut op voorsprong. Na een goede combinatie was het Bouman die namens de Groningers doel trof. Van SJC hadden de groen-witten in de rest van de eerste helft weinig te duchten.

Beslissing

Ook na rust was het lange tijd te danken aan de doelman van de gasten Bjorn Haggerty dat het bij een enkel doelpunt bleef. De beslissing in de wedstrijd viel halverwege de tweede helft. Een goede combinatie over de linkerkant kwam voor de voeten van Michael Breij die doeltreffend wist af te ronden.

Vijfde

In de slotfase voorkwam Groningen-doelman Jan Hoekstra met een goede ingreep dat SJC nog terug kon komen in de wedstrijd. Jong FC Groningen blijft vijfde in de derde divisie met 55 punten uit 32 wedstrijden. Volgende week zaterdag staat voor de ploeg van coach Alfons Arts de laatste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. Dan komt SteDoCo uit Hoornaar op bezoek in Groningen.