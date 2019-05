Expeditie Grunnen duikt in de Love Globe

Ken je van die snowglobes? Een kleine glazen bol die je moet schudden om de sneeuw te laten vallen. In een winkelcentrum in Veendam staat een reuze snowglobe: de Love Globe. Daar moest het Expeditie-team natuurlijk even instappen.

Op het haventerrein en in de visafslag in Lauwersoog is het druk tijdens de Dag van de Garnaal. Zo'n dertigduizend bezoekers komen proeven van de vis, struinen over de braderie of varen op een boot. En met het mooie weer erbij is dat een groot succes!

Ook in Expeditie Grunnen:

- Veel trekkers in Scharmer

- Feest in Harkstede: Juffies Speelopvang bestaat 5 jaar

- Open dag uitvaartcentrum in Slochteren

- Nationale Molendag: op bezoek in Eenrum

- En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!