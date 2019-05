Donar komt op 2-0 voorsprong in halve finale serie tegen Leiden

Donar heeft een 2-0 voorsprong genomen in best-of-three serie in de halve finale van de play-offs tegen Leiden. In MartiniPlaza werd het 84-71 in Gronings voordeel.

Aanstaande dinsdag kan in Zuid-Holland al de beslissing vallen. Als Donar ook die wedstrijd weet te winnen komt het op een beslissende voorsprong. Het derde duel in Leiden begint om 20.00 uur in de Vijf Meihal. Leiden moet winnen om de serie in leven te houden.

Goed uit de startblokken

De Groningers kwamen uitstekend uit de startblokken met een 12-0 run aan het begin van de wedstrijd door vier rake driepunters op rij. Leiden knokte zich terug en had het verschil aan het eind van het eerste kwart teruggebracht tot twee punten: 15-13.

Herstel Leiden

Het herstel van de gasten zette door en Donar had steeds meer moeite om zelf aanvallend te blijven scoren. Leiden kwam nipt aan de goede kant van de score en stond bij rust met 35-38 voor.

Sterke tweede helft

De ploeg van coach Erik Braal begon prima aan de tweede helft en zette Leiden meteen met de rug tegen de muur. De schoten vielen en in een sfeervol MartiniPlaza liep de thuisploeg uit naar een 58-48 voorsprong.

Donar fier overeind

In het laatste kwart probeerden de gasten nog aan te dringen, maar Donar bleef overeind en liet zo de tweede zege in deze serie aantekenen. Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met 23 punten, Teddy Gipson was goed voor zeventien punten. Wedstrijd drie in Leiden aanstaande dinsdag 14 mei is live te volgen via deze website.