Hammink: 'Ik heb twee hechtingen in mijn hoofd en drie in mijn arm'

'Ik heb nu twee hechtingen in mijn hoofd zitten en drie in mijn arm. Op de bank zat ik te bloeden. Ik gleed ook nog tegen een reclamebord aan. Dat soort dingen gebeuren in basketbal, dat neem ik niemand kwalijk.'

Zelfvertrouwen is groot

Zelf speelt Hammink steeds beter naarmate het seizoen vordert. 'De eerste wedstrijd in Leiden was niet al te best van mij, maar vandaag was het beter. Hopelijk kan ik in de derde wedstrijd ook nog stappen omhoog maken. Het hele team heeft veel zelfvertrouwen ook om het in drie wedstrijden af te maken. Leiden zal het niet cadeau doen, we moeten hard spelen,' aldus Hammink.

'Twist' tussen Jeter en Gipson

Lance Jeter en Teddy Gipson verschenen samen voor de camera na de zege. Jeter: 'Ik ben veel sterker dan Teddy, hij is sneller' Maar daar was Gipson het totaal niet mee eens. 'Geef mij eens wat meer respect voor mijn prestaties in het krachthonk haha.'

Doorgaan

Beide spelers waren het erover eens dat het goed voelt hoe het team nu speelt. 'Hier hebben we het hele jaar voor gespeeld. Het zal niet makkelijk zijn in wedstrijd drie, maar nu moeten we doorgaan.'

Verschil gemaakt

Donar-coach Erik Braal had gezien dat zijn ploeg in het derde kwart het verschil had gemaakt. 'We waren goed aan het verdedigen, gaven hun hele moeilijke schoten. Pakten goede rebounds en fast breaks. Dat zijn van die kleine dingetjes die ervoor zorgen dat je het verschil van tien punten kunt maken.'

