Groninger uitvinder van het woonerf geëerd met expositie

Sterenberg (1923-2000) liet als architect van de sociale woningbouw in de periode 1951-1983 overal in Nederland zijn sporen na.

Zo is hij onder andere de uitvinder van het woonerf. Bekende voorbeelden hiervan in Noord Nederland zijn Lewenborg in de Stad Groningen en Emmerhout in Emmen.

Naoorlogs

Sterenberg profiteerde van de naoorlogse bouwexplosie in Nederland.

Vanuit Ter Apel groeide zijn kantoor in de jaren '70 razendsnel uit tot een groot, landelijk bekend architectenbureau met meer dan 120 man personeel. Het was in die tijd één van de grootste architectenbureaus van Nederland.



Een woondek. Foto: RTV Noord / Reinder Smith



Woondek in Assen

De komende weken wordt Sterenberg geëerd met een tentoonstelling in Assen. Hier introduceerde Sterenberg een voor Nederland nieuw concept: het woondek.

Aan de Molenstraat in Assen moest stadsvernieuwing komen maar op de beperkte ruimte moest ook plek komen voor auto's. Sterenberg introduceerde hier het woondek, huizen die gebouwd zijn boven een open parkeergarage.

Noordelijke architecten

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Berlagehuis in Usquert in het kader van een serie tentoonstellingen over noordelijke architecten.

Volgens samensteller Heleen de Wit was Sterenberg een groot voorstander van goedkope maar goede woningbouw en wordt hij gezien als de uitvinder van het woonerf.

De Wit: 'De huizen moesten allemaal goedkoop gebouwd worden maar Sterenberg bestede veel aandacht aan de omgeving. En om voor kinderen een veilige en uitdagende omgeving te creëren ontstonden de woonerven. Als eerste in Emmen maar Lewenborg in de Stad Groningen was daar ook een schoolvoorbeeld van.'

Hoogleraar

Het ontwerp van Lewenborg was zo toonaangevend dat Sterenborg in 1977 mede daardoor hoogleraar seriematige woningbouw aan de Technische Hogeschool Delft werd.

De tentoonstelling over Jan Sterenberg, is nog tot 5 juli te zien in Warenhuis Vanderveen in Assen.

Verder lezen over Jan Sterenberg kan bij De Verhalen Van Groningen.