Lycurgus laat zege uit handen glippen en moet landstitel aan Orion laten

Hiermee eindigde de best-of-five serie in een 3-2 eindstand voor de Doetinchemmers. De serie was razend spannend en ook in het beslissende duel gingen beide ploegen tot het gaatje. De eerste twee sets gingen met 25-21 en 25-22 naar de Groningers.

Winnend punt niet toegekend

In de enorm spannende vierde set wist Lycurgus vijf matchpoints niet te benutten en ging de setwinst met 32-34 naar Orion. Twistpunt zal een opslag op matchpoint van Frits van Gestel zijn. Hij sloeg de bal duidelijk waarneembaar in, maar de scheidsrechters gaven de bal onterecht uit. Als dit punt was toegekend was de landstitel naar Lycurgus gegaan.

Mentale tik

Deze mentale tik kwam Lycurgus in de vierde set niet te boven en moest toezien hoe het 23-25 werd. In de laatste set was het ook nagelbijten, kon het lang beide kanten op en ging de setwinst uiteindelijk met 14-16 naar Orion in een epische serie die de Doetinchemmers in extremis naar zich toe wisten te trekken.