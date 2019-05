Rondje Groningen: Wat doet die zitmaaier hier?!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Wie o wie?

Je zult maar de liefde van je leven tegenkomen....en hem niet weer kunnen vinden. Wie helpt?

2) Prachtstuk over Ons Moeke

Vice neemt in aanloop van de Gay Pride een kijkje bij gaybars overal in Nederland. En dus ook in Groningen, bij Ons Moeke. 'Niet alleen bakt ze friet om je lhbtengels bij af te likken, ook helpt kroegbaas Jantina homo's die door hun omgeving niet worden geaccepteerd.'

3) Wordt het 'gapend gat' op de Grote Markt weer ingevuld?

Leuk inzicht van de Groninger Internet Courant: wist je dat het gemeentehuis van Zuidhorn een eerbetoon is aan een inmiddels gapend gat op de Grote Markt?

4) Met een drone over 'code geel'

Victor Bruinen + koolzaadvelden + drone = mooie beelden.

5) Marijke gaat de hoogte in

En ze kan niet wachten.

6) Gelukkig

Ophef over een grasveldje en een zitmaaier. Het gaat goed in Groningen.

7) Hoe noem jij de Randstad?

Ook ' het Westen'?

8) Het is lente

En dat zien we aan de fraaie dierenfoto's die op Instagram onder de hashtag #daspasgrunnen worden geplaatst.

9) Ondertussen

Begint het Groninger Forum een vertrouwd stadsgezicht te worden. Zullen, net als Remco, steeds meer mensen om gaan?

10) Elke dag zwabb... stilstaan bij vrijheid

Ja, het is wat laat om nog terug te blikken op het Bevrijdingsfestival in Groningen. De Groninger Studentenkrant doet dat wel. Met name in de laatste seconden is te zien dat de presentatrice de vrijheid behoorlijk heeft gevierd.

11) Hartstikke leuk, zo'n enthousiaste machinist

Maar hij tettert door de podcast!!!1!

12) Nepgazelle

De fietsendief kwam er niet mee weg.

13) Kannonne! Wat hard!

Bram Douwes gaat voor Bramlandt op bezoek bij de Automeet in Appingedam... en rekt daar de pijngrens van zijn gehoor. Jo!

