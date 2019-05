Expeditie Grunnen bezorgt bosjes bloemen op Moederdag

Er kwamen meer dan 700 aanmeldingen binnen overigens. Helaas hadden we niet zoveel bloemetjes te vergeven.

Het team bezorgt wel een bosje aan Erika van Dijk in Bad Nieuweschans. Zij verloor twee jaar geleden haar 25-jarige dochter aan de zogeheten taaislijmziekte en het verdriet is groot, juist op deze dag.



Ook bezorgt het team bloemen bij de 84-jarige Klazien Franke in Delfzijl. Haar gezondheid is het afgelopen jaar achteruit gegaan en een paar weken geleden heeft ze een beroerte gehad. Ondanks dat helpt ze haar 99-jarige buurvrouw nog steeds met allerlei dingen.



Wie ook een bosje bloemen krijgt, maar dan voor zijn verjaardag is Hans Nijland. Hij neemt op deze bijzondere dag afscheid als algemeen directeur bij FC Groningen.

