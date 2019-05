Verdachte brandstichting Hoogezand voor de rechter

Marcel S., de man die verdacht wordt van het stichten van negen branden in zijn appartementencomplex in Hoogezand, staat maandag terecht.

Tussen mei en augustus vorig jaar zou hij brandbaar materiaal hebben aangestoken in portieken, de kelder en het trappenhuis van een flat in de Ferdinand Bolstraat in zijn woonplaats. Daarnaast wordt hij verdacht van het in brand steken van drie auto's en een papiercontainer.

De branden veroorzaakten veel onrust in Hoogezand. De politie ging er extra surveilleren, plaatste camera's en ook buurtbewoners richtten een buurtwacht op om 's nachts te surveilleren.

Brand bekend

Marcel S. heeft één van de negen branden bekend. Op 4 augustus probeerde hij een tijdschrift in brand te steken in de keldergangen. De acht minuten waarin hij dat probeerde, werden vastgelegd op bewakingscamera's.

Toen Marcel S. daarvoor werd gearresteerd, bekende hij direct. Hij zei dat hij wilde ervaren wat iemand bezielt die brand sticht.

Na de mislukte poging ging hij met de spullen terug naar zijn appartement. 'Het is erg wat ik toen deed, maar ik heb écht die andere branden niet gesticht', verklaarde S. eerder aan de rechters.

Straf

Welke straf S. boven het hoofd hangt is moeilijk te zeggen, zegt rechtbankverslaggever Noor Vloeimans.

'Om even een indicatie te geven: voor een enkele brand in een vuilniscontainer staat een taakstraf van zestig uur. Iemand die vaker brand heeft gesticht met gevaar voor personen in woningen, hangt een straf van zes jaar boven het hoofd. Dat zijn aanzienlijke verschillen. Straffen is maatwerk.'

