Buijs is tevreden, Reis blij met titel Speler van het Jaar

Zo was er het afscheid van Hans Nijland, maar daarnaast natuurlijk ook van meerdere spelers en stafleden. 'Een heel speciale dag, met veel opkomst van het publiek en een mooie ruime overwinning', aldus Buis.

Tevreden trainer

Kijkend naar de wedstrijd is trainer Danny Buijs, op wat kritiekpuntjes na, tevreden: 'We houden de nul, scoren eindelijk weer eens drie keer, een geweldige wereldgoal van Doan erbij, we nemen afscheid van Hans en we staan op de plekken waar we graag willen eindigen.'

'Het was een zwaar jaar, ik heb zelf ook genoeg fouten gemaakt, maar ik zal heel blij zijn als we woensdag die playoffs halen. Dan hebben we met elkaar nog een geweldig toetje.'

Anders gelopen dan gedacht

'We wilden graag op een bepaalde manier voetballen', zegt Buijs als we vragen naar doelstelling om tegenstanders 'bij de strot te grijpen'. 'Maar na 33 wedstrijden kan ik simpel concluderen dat we niet het niveau hebben gehaald dat bij FC Groningen hoort. Daarin ben ik niet geslaagd als hoofdtrainer.'

'We hebben verdedigend in grote delen van thuiswedstrijd de tegenstander wel bij de strot gegrepen, met veel druk vooruit. Verdedigen is onze kwaliteit geworden dit seizoen. Die woorden heb ik gelukkig wel waar kunnen maken, maar met dank aan de groep. Want zij moeten het doen.'

'Een mooiere middag kon het niet worden'

Paul Gladon maakte de 1-0 in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard en scoort opnieuw. 'Ik mag niet klagen. Volgens mij maak ik in de laatste zes wedstrijden vijf goals. Dat kan (inderdaad) minder, zeker. Nu moeten we de lijn doorzetten.'

De spits ziet na de winst ook dat FC Groningen de playoffs weer in eigen hand heeft.

'Heel mooi, dat is heerlijk. Emmen is ook veilig gespeeld, dus daar is de druk ook vanaf. Nu moeten we nog één keer alles geven in die laatste wedstrijd, daar de punten pakken en dan kunnen we ons klaarmaken voor de playoffs.'

Reis is Speler van het Jaar

Ludovit Reis werd na de wedstrijd verkozen tot Speler van het Jaar bij de club. Tot zijn eigen verbazing: 'Maar het is mooi dat je als jonge jongen zo'n prijs mag ontvangen, van zo'n mooie club. Daar ben ik zeker blij mee.'

'Ik ben vorig jaar ingestroomd, heb heel veel geleerd, maar ook een dipje gehad en nog een blessure gekregen. Maar als je dan nu speler van het jaar bent, dan doet dat wel wat met je.'

'Ik denk dat we tegen FC Emmen zeker ook de kans hebben om te winnen', blikt hij tot slot vooruit. 'Die moeten we met 110% pakken.'

Lees ook:

- FC Groningen klopt Fortuna en stijgt naar de achtste plaats

- Hans Nijland: 'Hier staat een apetrotse directeur van de mooiste club van Nederland'