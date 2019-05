Hummel slaat aanvallen af in Eenrum

De suprematie van de jonge coureur uit Hoogkerk was minder groot dan eerder in Vries.

Hummel had in de eerste heat voor zijn doen een bijzonder matige start. Hij kwam als laatste weg, maar wist in de race nog twee concurrenten te achterhalen. Ook zijn tweede serie leverde geen winst op. In de daaropvolgende twee heats zag hij als eerste de finishvlag.

Tegenstand

In de A-finale kreeg Hummel te maken met felle tegenstand van Theo Pijper en James Shanes. In de laatste ronde passeerde hij het tweetal buitenom en gaf de leiding niet meer uit handen. Hummel gaat ruimschoots aan de leiding in het tussenklassement van de Dutch Open Grasstrack met 56 punten.

Zijspanklasse

William Matthijssen werd met bakkeniste Sandra Mollema tweede in de zijspanklasse. Het Engelse duo Mitch Godden en Paul Smith was in de finale te snel voor het Groningse tweetal. Ze gaan wel aan de leiding na twee wedstrijden in het Open Nederlands kampioenschap.

