Taaij: 'Moeilijk om dit te accepteren: een matchpoint dat in is wordt uit gegeven'

De druiven waren zuur voor Lycurgus na de 2-3 nederlaag tegen Orion. Hierdoor ging het landskampioenschap naar Doetinchem. Extra frustrerend voor de Groningers was een beslissend moment in de vierde set.

Frits van Gestel mocht op het tweede matchpoint serveren voor de wedstrijd en de titel. De bal plofte duidelijk zichtbaar vlak voor de lijn op de grond, maar de scheidsrechters gaven de bal uit. Lycurgus-coach Arjan Taaij had er moeite mee om deze beslissing te accepteren.

Cruciale ballen

'Ik kan er niet omheen. Dit zijn cruciale ballen. Zelf kunnen we het natuurlijk beter doen, maar het mag niet zo zijn, vind ik, dat dit soort ballen uit gegeven worden die in zijn. Dat beslist in zekere zin wie er kampioen wordt of wie niet.'

Arbitrage

Ook Wytze Kooistra was niet blij met de arbitrage. 'In de vierde set hadden we vijf matchpoints om het af te maken. Ik ben heel trots op het team. Dat matchpoint was echt in, maar daar koop je nu niets voor meer. Feit is wel dat we hier in het Noorden tonnen in het volleybal investeren. Dat de Nevobo er dan zo mee omgaat, dat vind ik wel een beetje kwalijk,' besluit Kooistra.

Genieten

Orion-speler Pim Kamps stookte het vuurtje nog een beetje op. 'Van die bewuste bal ga ik nog eens heerlijk genieten als ik het terugkijk,' zei Kamps met een knipoog. 'Lycurgus heeft het zelf laten liggen. Ze hebben genoeg matchpoints gehad om het af te maken. Die bal interesseert me geen fluit.'

