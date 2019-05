Willemijn Bos met hockeypensioen: 'Een maatschappelijke carrière roept'

Oud-international en speelster van GHHC Willemijn Bos realiseert zich heel goed dat ze nu echt met hockeypensioen is.

'Het was nu sowieso even voorbij. Straks in augustus. als de voorbereiding weer begint, zal ik wel denken: ik zou nu vier of vijf dagen per week met hockey bezig moeten zijn. Die tijd mag ik lekker gebruiken voor andere dingen.'

Carrière

Bos speelde 106 interlands, werd Europees kampioen, wereldkampioen en pakte zilver op de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Daarna keerde ze terug op het oude nest: GHHC. Die club degradeerde zondag, tijdens de laatste wedstrijd van Bos, uit de Hoofdklasse na een 9-0 nederlaag tegen Amsterdam.

Goed moment

Bos twijfelde vorig jaar ook al of ze zou stoppen. 'Maar toen zei mijn gevoel: het spelletje is nog steeds heel leuk en ik kan het ook nog goed aan. Maar naarmate het seizoen vorderde, werd het duidelijk.'

Zwart gat?

Bos is niet bang om in een zwart gat te vallen. 'Na het stoppen met het Nederlands team en de Olympische Spelen van Rio was er al een heel groot verschil in het aantal trainingen. Ik ben toen ook begonnen met mijn werk als advocaat. Ik heb altijd al het idee gehad dat er ook nog een maatschappelijke carrière is die mij roept.'

