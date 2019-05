Vervoer voor verdachte Marcel S. 'vergeten'; rechtszaak later begonnen (update)

De zaak tegen Marcel S. die wordt verdacht van het stichten van negen branden in zijn appartementencomplex in Hoogezand, is maandagmorgen later begonnen. Er bleek geen vervoer te zijn geregeld voor S. naar de rechtbank in Groningen.

S. verblijft op een forensisch psychiatrische afdeling in Assen. Hij had om negen uur bij de rechtbank in Groningen moeten zijn, maar daar was hij niet. S. is alsnog opgehaald.

De rechtszaak is even na half elf begonnen.

Onrust door reeks branden

S. zou tussen mei en augustus vorig jaar brandbaar materiaal hebben aangestoken in portieken, de kelder en het trappenhuis van zijn flat in de Ferdinand Bolstraat. Daarnaast wordt hij verdacht van het in brand steken van drie auto's en een papiercontainer.

De branden veroorzaakten veel onrust in Hoogezand.

