De finalewedstrijd van de volleyballers van Lycurgus van afgelopen zondag gaat de boeken in als de wedstrijd van 'de bal die in was, maar uit werd gegeven'.

'We hebben gewoon gewonnen en toch wonnen we niet', aldus afzwaaiend speler Wytze Kooistra.

Het lijkt allemaal in kannen en kruiken als Frits van Gestel een ace slaat in een bomvol MartiniPlaza. De bal ploft vlak voor de lijn binnen. Lycurgus is voor de vierde keer op rij kampioen. Juichende spelers aan Groningse zijde, terwijl Orion treurt.

Maar dan gaat het rode vlaggetje van de lijnrechter omhoog. De bal wordt uit gegeven.

Ook op andere beelden is te zien dat de bal voor de lijn valt.

'Als je nou verliest op een snoeiharde bal die in of uit is...', zegt Kooistra de dag na de verloren finale. 'Maar dit was gewoon een serve die met 60 a 70 kilometer per uur over het net gaat en ruim voor de lijn binnenvalt.'

Dit zal het meest discutabele kampioenschap ooit zijn, maar daar koop je niks meer voor Wytze Kooistra - volleyballer

'Het is een groot schandaal, maar het hoort ook bij sport', probeert hij nog enige nuance aan te brengen. 'Ik neem aan dat ze het echt niet zien. Ons was het blijkbaar minder gegund. Dit zal het meest discutabele kampioenschap ooit zijn, maar daar koop je niks meer voor.'

'Iedereen zegt: het is net Ajax. Maar wij hadden gewoon een punt gemaakt, dus je kunt het niet vergelijken met de situatie van Ajax. Het is heel onrealistisch.'

Scheidsrechterbeoordelingen

'We evalueren het hele jaar al beoordelingen van scheidsrechters. Acht van de tien keer hoor je daar nooit meer wat van; een enkele keer belt de scheidsrechter terug en zegt: excuses, ik heb het fout gezien. Over het algemeen wordt er weinig mee gedaan. Dat maakt het extra zuur.'

Voor de buitenwereld rest nog wel de vraag hoe het kan dat dit ene moment uiteindelijk voor de ommekeer zorgde. Vijf matchpoints werden immers niet benut en een 2-0 voorsprong in sets verdween als sneeuw voor de zon.

Kooistra legt uit wat er mentaal gebeurde na de beslissende bal. 'Als jij voor je gevoel reglementair de wedstrijd met 3-0 wint en eigenlijk het kampioenschap al viert, probeer het dan maar eens mentaal op te brengen om door te spelen.'

