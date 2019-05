Medeoprichter Solarfields genomineerd voor ondernemersprijs

Gerben Smit, medeoprichter van zonneparkontwikkelaar Solarfields, is genomineerd voor de EY Entrepreneur Of The Year-award. Dat maakte het in Groningen gevestigde bedrijf maandag zelf bekend.

Smit maakt kans op de titel in de categorie 'Emerging'. Hij neemt het op tegen negen andere genomineerden.

Veelbelovende ondenemer

Organisator EY (voorheen bekend als Ernst & Young), bevestigt zijn nominatie. Een woordvoerder laat weten dat Solarfields dit jaar het enige Groningse bedrijf is dat kans maakt op een award. De titel wordt toegekend aan 'een veelbelovende, sterk groeiende startende ondernemer die zich onderscheidt op een innovatieve en unieke wijze'.

Verrast en trots

Solarfields ontwikkelt meerdere zonneparken in onze provincie, onder meer in de Eemshaven, Stadskanaal en Hoogezand. Smit heeft samen met Jelmer Pijlman de dagelijkse leiding in handen van het veertig medewerkers tellende bedrijf. Hij is verrast door zijn nominatie.

'Ik zag dit écht niet aankomen. We proberen onszelf altijd uit te dagen en we zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Natuurlijk ben ik erg trots op deze nominatie. Het is een bewijs dat we als Solarfields heel goed bezig zijn.'

Zestig landen

Tijdens de juryday op 4 september houden alle genomineerden een pitch en worden de finalisten bekend. De EY Entrepreneur Of The Year-award wordt jaarlijks in meer dan zestig landen uitgereikt. Alle winnaars strijden vervolgens om de titel 'EY World Entrepreneur Of The Year'.

