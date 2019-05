Geuko vanavond weer te zien in 'Je geld of mijn leven'

Hoe gaat het met Geuko? Deze vraag wordt maandagavond beantwoord in een aflevering van het EO-programma 'Je geld of mijn leven'.

De 6-jarige Geuko uit Winschoten is een van de vier deelnemers aan het programma, waarin geld wordt opgehaald voor een medisch traject in het buitenland.

Geuko heeft een zeldzame, polio-achtige ziekte AFM. Binnen 48 uur veranderde hij van een kerngezond jongetje in een kind dat niet meer zelfstandig kon ademen. Er zijn wereldwijd maar enkele gevallen bekend van kinderen met deze ziekte.

Dankzij het geld van het programma was Geuko wekenlang in het Amerikaanse Baltimore voor een speciale behandeling. Vorige week kwam hij terug.

'We gaan sociale media in de gaten houden voor de reacties', zegt vader Gert Jan van Lang. In de uitzending van maandagavond bezoekt presentator Bert van Leeuwen Geuko.

In gesprek

Gert Jan hoopt vooral dat het programma 'de grote gewichtige mensen van de overheid en de zorgverzekeraars' raakt.

'En we willen meer aandacht voor AFM en hierover in gesprek met zorgverzekeraars over de behandeling hiervan. 'Deze behandeling is voor alle neurologische afwijkingen. We willen deze aandacht ook voor andere patiënten die er gaan komen.'

Hoe gaat het met Geuko?

Geuko en Gert Jan zijn inmiddels anderhalve week thuis. En het gaat goed met de kleine man. 'Hij heeft het weer enorm naar zijn zin en eet heel goed.', zegt zijn vader.

'Hij is veel sterker geworden, ook geestelijk gezien. Hij weet wat hij meer kan dan eerst, nu de middelen nog.'

Nog een Groninger

'Je geld of mijn leven' is maandagavond om 22.10 uur te zien op NPO 1. In een van de volgende afleveringen staat overigens Samantha Jaeggi-Werther uit de stad Groningen centraal. Een stamceltransplantatie kan haar MS tot stilstand brengen.

Samantha is momenteel in Moskou, maar ze houdt contact met Geuko en zijn familie. Het plan is om de slotuitzending gezamenlijk te kijken.

