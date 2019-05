Vreemde stof 'per ongeluk geloosd' in Winschoter sloot

De vreemde stof die vrijdag werd ontdekt in een sloot in Winschoten is daar niet met opzet in geloosd. Dat meldt Waterschap Hunze en Aa's maandag.

'Door een samenloop van omstandigheden is deze stof per ongeluk in een verkeerd riool terecht gekomen: de hemelwaterafvoer', zegt woordvoerder Derk Eimers van het waterschap.

Veroorzaker geschrokken

De geloosde stof kwam in een sloot tussen de Lijnbaan en de Kartonbaan in Winschoten terecht. Het water kleurde daardoor donker. Het bedrijf dat de stof loosde meldde zich zelf als schuldige bij het waterschap.

'De veroorzaker was geschrokken en heeft tijdens een goed gesprek zijn excuses aangeboden', zegt Eimers. 'Het bedrijf gaat alle schade vergoeden. Dan moet je denken aan het verwijderen van de stof uit het systeem en de kosten die zijn gemaakt om erger te voorkomen. Er is onder meer een dam aangelegd.'

Bedrijf niet aan schandpaal

Om welke stof het gaat, wil het waterschap niet zeggen.

'Die informatie zou direct te herleiden zijn tot het bedrijf in kwestie', stelt Eimers. 'En we zijn juist zo blij dat de veroorzaker zichzelf gemeld heeft. Als we gaan namen en shamen, gebeurt dat de volgende keer misschien niet en wordt zo'n lozing pas veel later opgemerkt.'

Geen gevolgen voor milieu

Eimers benadrukt wel dat de stof in kwestie voor zover bekend geen schadelijke gevolgen heeft gehad voor het milieu.

'De flora en fauna in de sloot heeft er geen hinder van ondervonden. We hebben bijvoorbeeld geen dode vissen aangetroffen. Gezien de omstandigheden is het best wel goed afgelopen dus.'

