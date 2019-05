Is de eeuwenoude sleutel tot het klooster Yesse gevonden?

'Het is een indrukwekkende sleutel, een massief koperen exemplaar', zegt Stijn Arnoldussen met enige euforie in zijn stem. 'Dit soort sleutels kennen we in 14de en 15de-eeuwse contexten. Daar doe je niet zomaar een keukenkastje mee op slot.'

Arnoldussen begeleidt een groep eerstejaarstudenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij bestuderen de plek waar het klooster vroeger stond.

We komen heel dicht bij waar de nonnen ooit liepen Stijn Arnoldussen - archeoloog

'Ze zijn vooral bezig om de grond schoon te schrapen. Dan komen de funderingen van het klooster in beeld. Je maakt direct het klooster weer tastbaar. We komen heel dicht bij waar de nonnen ooit liepen.'

Voordat het fundament te zien is, werkt het team zich eerst een weg door puin. 'Er is ooit een catastrofe geweest en het klooster is afgebroken. We willen niks missen.'

Superspannend

Tot op heden stuitten de onderzoekers onder andere op resten van het dak, ijzeren spijkers, plavuizen en steen. 'Het is superspannend om voor het eerst weer te zien wat zeshonderd jaar verborgen is geweest', glundert hij.

De werkzaamheden bij de opgraving duren nog tot en met vrijdag 7 juni. Op 5 juni is er op locatie een open dag.

