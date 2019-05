Volleybalbond onderneemt geen actie na arbitrale dwaling in finale Lycurgus

De Nederlandse Volleybalbond is niet van plan om technologische hulpmiddelen in te zetten bij (belangrijke) volleybalwedstrijden naar aanleiding van de cruciale fout tijdens de finale van Abiant Lycurgus tegen Achterhoek Orion.

In het vijfde en beslissende finaleduel zondagmiddag in MartiniPlaza viel bij een stand van 25-24 in de derde set een opslag van Frits van Gestel binnen de lijnen, waardoor de titelstrijd in het voordeel van Lycurgus beslist leek. Toch oordeelde de scheidsrechter dat de bal uit was. Orion won niet veel later de wedstrijd na vijf sets.

'Niet aan de orde'

De Nevobo heeft de inzet van technologische hulpmiddelen 'niet op de agenda staan', zo laat woordvoerder Thijs Pietersen weten.

'Het is niet concreet aan de orde om het challenge-systeem in te zetten. Scheidsrechters maken net als volleyballers fouten. Bovendien, zo'n systeem kost vele duizenden euro's per wedstrijd.'

'Orion verdient titel'

De coach van Lycurgus, Arjan Taaij, wil niet te veel aandacht vestigen op de foute beslissing van de scheidsrechter.

'Ten eerste zeg ik: gefeliciteerd Orion, zij verdienen de titel absoluut. Ontzettend veel respect daarvoor. Ten tweede: we hadden zelf dingen beter moeten doen. En ten derde denk ik dat de inzet van het challenge-systeem een goede zaak zou zijn.'

