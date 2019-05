'Bruning moet dit niet willen, de schijn van belangenverstrengeling is er'

Meerdere fracties in Provinciale Staten van Groningen snappen de ophef over de benoeming van Nedmag-directeur Bert Jan Bruning in het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa's.

Inwoners van Borgercompagnie verwijten Bruning in een brief belangenverstrengeling. De Partij voor de Dieren wil vragen stellen over de kwestie.

Bruning zit namens het bedrijfsleven in het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa's. Volgens Bé Meiborg uit Borgercompagnie kan de Nedmag-directeur niet onafhankelijk opereren als algemeen bestuurder in het waterschap.

Meiborgs argument is dat zowel Nedmag als het waterschap invloed heeft op de Veenkoloniale bodemgesteldheid. Die belangen conflicteren, vindt hij.

Het is een hele ongelukkige keuze van de heer Bruning Jan Hein Mastenbroek - SP-voorman

'Schijn is aanwezig'

De SP, de Partij voor het Noorden en de Partij voor de Dieren zeggen daarop dat de schijn van belangenverstrengeling aanwezig is, hoezeer de huidige regelgeving het ook toelaat.

SP-voorman Jan Hein Mastenbroek. 'Het is een hele ongelukkige keuze van de heer Bruning, hij moet dit niet willen.'

Goed gescreend

Bruning zelf zegt goed nagedacht te hebben over zijn kandidatuur en benoeming. Hij zegt dat zijn kandidatuur goed is gescreend door de Kamer van Koophandel en het waterschap.

'Zowel de Kamer als het waterschap geeft aan dat het kan. Daarnaast biedt de Waterschapswet voldoende duidelijkheid: ik mag me niet in discussies mengen die mogelijk ons bedrijf raken. Daar zal ik me keurig netjes aan houden.'

Begrip over ophef

Maar ook fractieleider Dries Zwart van de Partij voor het Noorden snapt de ophef over de benoeming.

nu lijkt het erop dat de slager zijn eigen vlees keurt Dries Zwart - Fractieleider PvhN

'Het is een geborgen zetel. Als Provinciale Staten hebben wij er weinig over te zeggen, maar het is in onze ogen niet gepast om de combinatie te maken', stelt Zwart. 'Nedmag is veroorzaker van de problemen in het gebied en nu lijkt het erop dat de slager zijn eigen vlees keurt. Bruning zou de eer aan zichzelf moeten houden.'

De Partij voor de Dieren wil woensdag vragen stellen aan het demissionair provinciebestuur over de kwestie.

'Wettelijk is het toegestaan', zegt Statenlid Ankie Voerman. 'Maar of het moreel ook is toegestaan, daar zet ik grote vraagtekens bij. Er ontstaat toch een discutabele situatie. Het is een verstrengeling van belangen en dat vinden wij ongepast. Wij gaan er woensdag in de commissie vragen over stellen.'

