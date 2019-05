Eerste kantelbare Deense windmolen geplaatst in Oostwold

De plaatsing van de kantelbare molen van Deense makelij is een primeur in ons land. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Op het erf van veehouder Mark Moes in Oostwold (Westerkwartier) is maandag de eerste Solid Wind Power windmolen in onze provincie geplaatst. Het is ook de eerste windmolen van dit type op Nederlandse bodem.

De molen is gemaakt in Denemarken, heeft een ashoogte van vijftien meter en wieken van zeven meter. Naar verwachting gaat de windmolen per jaar tussen de zestig- en tachtigduizend kilowattuur opleveren.

Ideaal voor onderhoud

De hydraulisch kantelbare molen kan in tien minuten rechtop worden gezet of juist plat worden gelegd. Ideaal voor het onderhoud, zegt Gijs Hospers van Hulst Innovatie in Westeremden, die de molens importeert en opbouwt.

'We leggen hem plat en dan kunnen onze monteurs er heel gemakkelijke bij als er onderhoud moet worden gepleegd. En daarna staat is in no time weer rechtop en kan ie weer draaien.'

Glasvezel

In tegenstelling tot de bekende EAZ-windmolens zijn de wieken van de Solid Wind Power-windmolen niet van hout, maar van glasvezel. Hospers laat weten dat daarmee meer stroom kan worden opgewekt.

Waarschijnlijk gaan we deze Deense windmolens binnenkort meer zien in onze provincie. Volgens Hospers zijn er inmiddels achttien vergunningen aangevraagd. In Drenthe gaat het om drie vergunningen en in de provincie Zeeland worden ze straks ook neergezet.