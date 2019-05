'Er is helemaal niks mis met het oplaten van witte postduiven'

De partij in de gemeente Groningen vindt het vervoer van de beesten 'wreed' en claimt dat een deel van de duiven na het oplaten door het leven gaat als stadsduif. 'Zo kweek je je eigen ongedierte', zegt Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de partij.

Niks mis mee

Veninga heeft thuis tientallen duiven. Veertig daarvan zijn witte postduiven. Die duiven worden opgelaten bij evenementen, bruiloften en verjaardagen. Of, zoals Veninga het zegt; 'Eigenlijk bij alle momenten van vreugde en verdriet en alles daar tussenin.'

De woorden van de PvdD schoten bij haar in het verkeerde keelgat. De 'wrede' manier van vervoeren klopt volgens haar niet. 'Als ik zelf met mijn duiven op pad ga, doe ik ze in een mand en onderweg stop ik meerdere keren. Dan mogen de duiven even buiten de auto.'

Veninga rijdt in een gewone gezinsauto, maar volgens haar hebben de echte professionals het helemaal uitstekend voor elkaar: 'Zij rijden in complete wagens waarin zelfs het klimaat is afgestemd. De duiven hebben echt niks te klagen.'

Stadsduiven

Maar is het dan allemaal koek en ei? Veninga: 'Nee, helaas niet. Je hebt mensen zoals ik, die heel veel zorg dragen voor de duiven. Maar je hebt ook mensen die via internet duiven verkopen. Die duiven zijn vaak te jong en weten daarom de weg naar huis nog niet te vinden. Of het zijn andere soorten duiven, die helemaal niet geschikt zijn.' Die duiven kunnen uiteindelijk voor overlast zorgen.

En even veilig is het ook niet altijd. Duiven kunnen snelheden halen van 120 kilometer per uur. 'Als wij met die snelheid een boom raken, komen wij er ook niet goed van af. Dat is inderdaad wel een risico', zegt Veninga. 'En onderweg kunnen de duiven ook roofvogels tegenkomen.'

Risico's moet je volgens haar daarom zo veel mogelijk voorkomen. Haar duiven vliegen niet als er bijvoorbeeld veel sneeuw ligt, het flink dreigt te gaan regenen of mistig is. Dan is het moeilijk om de weg naar huis te vinden. Ook bij flinke kou blijven de dieren binnen. Dat was 4 mei jongstleden ook het geval. 'Ik laat elk jaar tijdens de dodenherdenking in Zuidbroek duiven op. Maar het was dit jaar zo koud, dat ik de duiven niet heb laten vliegen.'

Voorbarig

Toch wegen de nadelen volgens de duivenmelker niet op tegen de voordelen. Helemaal stoppen met het oplaten van witte postduiven bij evenementen is voor Veninga daarom ook geen optie.

'Ik wil graag met de Partij voor de Dieren in gesprek, want het voornemen om hier mee te stoppen is echt te voorbarig. Er is helemaal niks mis met het oplaten van witte postduiven.'

