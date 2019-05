Groningen gaat kantoren niet meer omzetten naar woonruimte

Door de economische crisis was de vraag naar kantoorruimte enkele jaren minder groot dan nu het geval is. Destijds werden kantoren regelmatig getransformeerd tot woningen voor jongeren.

Balans bewaken

'We zien de balans nu eigenlijk de andere kant op gaan', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'We moeten oppassen dat de mix tussen wonen en werken in de binnenstad verdwijnt, dus willen we terughoudender zijn met het omzetten van werken naar wonen.'

De gemeente zal nog wel meewerken aan het vertimmeren van de Zwarte Doos en het KPN kantoor aan de Reitemakersrijge.



27.000

In de Groninger binnenstad is er plek voor 27.000 arbeidsplaatsen, maar dat is niet meer voldoende, merkt Van der Schaaf. 'Hele grote bedrijven vinden het vaak moeilijk om iets te vinden in de binnenstad. Juist kleinere bedrijven zoals start-ups en sociale ondernemingen vinden de nabijheid van de binnenstad belangrijk. Dat is goed voor hen, de economie en de binnenstad.'

Het gemeentebestuur heeft in het verleden onder meer meegewerkt aan het verbouwen van het kantoor van Theodorus Niemeijer en een pand van de Belastingdienst aan de Hofstede de Grootkade. In totaal zijn er tien grotere kantoorpanden omgezet van bedrijfs- naar woonfunctie. Ook een aantal verzorgingshuizen en scholen zijn vertimmerd.

Van woning naar kantoor?

De kans is vrij klein dat getransformeerde panden weer gebruikt gaan worden als kantoorruimte. 'Het kan wel, maar je ziet het niet vaak gebeuren. Zeker omdat woningen per vierkante meter meer opleveren dan kantoren. Dat hoeft voor mij overigens ook niet.'

Wethouder Van der Schaaf vindt niet dat er de afgelopen jaren teveel kantoren zijn verdwenen ten faveure van woningen. 'We zeggen precies op het juiste moment tot hier en niet verder. Dat hebben we ook altijd strak in de gaten gehouden.'

De gemeente hoeft niet in alle gevallen toestemming te geven voor het omturnen van een kantoorpand.

