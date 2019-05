Lopend Vuur: Verkeersveiligheid is belangrijker dan een eeuwenoude boom

De plannen zorgen voor woede bij buurtbewoners en natuurverenigingen. Sommige bomen zijn namelijk meer dan een eeuw oud.

Diversiteit

Steeds vaker is er discussie over bomenkap in Nederland. Eerder riepen meerdere natuurorganisaties al op om te stoppen met het kappen van bomen. Volgens andere meer het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten gaat de bomenkap ten koste van de diversiteit in de Nederlandse natuur.

Is het kappen van bomen voor de verkeersveiligheid een goed idee? Of is het weghalen van zulke oude bomen 'eeuwig zonde'?

