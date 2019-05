Basisschoolkinderen Eelderwolde gaan op 'superdeluxe schoolreis' naar Kreta

De excursie is een onderdeel van het internationaliseringsproject 'Earth Stories', dat bedacht is door de school is bedacht.

Earth Stories

Het project is eigenlijk een ontdekkingstocht, waarbij kinderen kennismaken met een totaal andere leefomgeving. Leeftijdsgenoten uit Griekenland laten de leerlingen van De Rietzanger zien wat voor dieren en planten daar leven, hoe het weer er is en hoe het landschap eruitziet. Het idee komt van Clair Mulder, die als docente Engels werkzaam was bij De Rietzanger.

Leerkrachten Dominique Zwaagman-Saptenno en Anja Kroesbergen gaan mee. 'Het is eigenlijk een superdeluxe schoolreis', vertelt Kroesbergen. 'Ik ben nog nooit op Kreta geweest, net als velen van ons, dus we zijn heel benieuwd.'

Zwemmen

De groep werkt van dinsdag tot en met donderdag een programma af. 'Ik denk dat we veel vreemde dieren tegenkomen, zoals hagedissen en schildpadden', zegt Franek uit groep 7. Zijn klasgenote Roos heeft vooral veel zin in het zwemmen in het zwembad van het hotel of in de Middellandse zee.

Naast het zwembad bezoeken de jongens en meiden verschillende musea, gaan ze volksdansen en koken in de buitenlucht en leren ze hoe bijen leven op Kreta.

De Onlanden

Volgend jaar komen de Griekse leerlingen op bezoek in Eelderwolde. Het doel van Earth Stories is het leren waarderen van de leefomgeving en er zuinig op te zijn om zo een duurzame wereld te creëren.

De school weet al wat ze graag aan haar gasten wil laten zien: 'We zijn allemaal fan van natuurgebied De Onlanden, dus daar zullen we naartoe gaan. Maar ook naar de Hoornse Plas. Die ligt hier om de hoek', aldus Kroesbergen.

Andere landen

Dinsdag vertrekken dus zeven leerlingen naar Kreta, maar de rest van de klas blijft niet beteuterd achter. Zeven andere klasgenoten bezoeken binnenkort Portugal en nog weer zeven anderen nemen een kijkje in Polen. Ook die buitenlandse scholen komen over een jaar naar Eelderwolde.

Erasmus

De ouders draaien niet op voor de kosten van de reis; de school krijgt subsidie van Erasmus. Dat is een Europees programma, opgezet om meer internationale studie-uitwisselingen binnen Europa mogelijk te maken. Dat geldt vooral voor hogescholen en universiteiten. Dat een basisschool dit doet, is volgens Kroesbergen heel bijzonder. 'Wij zijn een van de eerste basisscholen in Nederland die zo'n aanvraag doet. Het is fijn dat iedereen mee kan die mee wil.'