Rondje Groningen: De beste kroegen van Stad, volgens de Lonely Planet

Het gaat in Rondje Groningen vandaag vooral over Stad. Lonely Planet tipt de beste uitgaansgelegenheden en van de meikermis zijn andermaal prachtige foto's geschoten. Maar er is meer...

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.?

1) Prachtplaten van de meikermis

Heldere lucht, de stadshistorie van Groningen en de felle kleuren van de attracties. De meikermis staat elk jaar garant voor fraaie foto's en dat is dit jaar niet anders.

2) D-D-DUIZELIG WORD JE HIER-HIER-HIER

De meikermis, meer iets voor anderen? Misschien bieden de video's van Ferry van der Donk op YouTube dan leedvermaak. Hij schoot filmpjes van de attracties die je op de Grote Markt tegenkomt,

3) Geen Lauwerszee meer

De (ge)tijden veranderen.

4) Leuke conducteurs

Tussen de berichten over overvolle treinen en machinisten die door podcasten heen tetteren, is er ook gewoon nog vrolijk treinpersoneel. We zijn wel benieuwd waar Lisa zo slap om lag.

5) Het antwoord!

Op een (blijkbaar) nogal prangende vraag.

6) Kroegje Rund

Michiel Hoving, de tekenaar van de Jeugdjournaal- en YouTube-tekenfilm Varkentje Rund, is druk bezig met de opening van een kroeg. Die ziet er precies zo uit als je van de tekenaar mag verwachten.

7) Wat zijn Groningens beste uitgaansgelegenheden?

De Lonely Planet, dat Groningen allang niet meer overslaat in haar wereldwijde reisaanbevelingen, zet tien hotspots in de stad op een rij. Geen kroeg van Varkentje Rund, geen Warhol, geen Twister. Wel Der Witz en de gloednieuwe The Stockholm.

8) Clemence zat opgesloten in het Harmoniegebouw

En ze werd pas bevrijd toen ze het alarm liet afgaan, schrijft de Ukrant in dit grappige verhaal.

9) Gratis planten voor ontsteners!

De gemeente Groningen wil van de stenen tuinen af. Die zorgen ervoor dat water niet wegloopt en de temperatuur in de stad (te veel) stijgt. Daarom kunnen mensen nu een tuintegel inleveren... in ruil voor een plant. Mooi initiatief, maar natuurlijk is niet iedereen tevreden...

10) Fotogeniek zebrapad

Het regenboogzebrapad in de stad Groningen heeft niet de functie van een zebrapad, omdat er geen ander verkeer over kruist. Maar fotogeniek is ie wel.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00. Vandaag iets later vanwege ander nieuwsaanbod. Sorry daarvoor. Morgen gewoon weer. Moi!