Verdubbeling van aantal kinderen met diabetes type 1

Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van kinderarts Angelien Spaans-Hummelink, die op de diabetespoli van de Isalakliniek in Zwolle werkt en haar onderzoek uitvoerde in samenwerking met het UMCG.

'Wij hadden het gevoel dat er steeds meer kinderen de diagnose krijgen, vooral in de winter. En we vroegen ons af in hoeverre pubers zelf in staat zijn hun bloedsuikerspiegel van het bloed te regelen', vertelt Spaans over haar onderzoek.

Meer diagnoses in najaar en winter

Naast een toename van het aantal kinderen, blijkt uit het onderzoek van Spaans ook dat de meeste diagnoses in het najaar en in de winter gesteld worden. Spaans analyseerde voor haar onderzoek zorggegevens van kinderen van 0 tot 14 jaar.

'De toename in het aantal diagnoses, en ook het feit dat dat seizoensgebonden is, is niet uniek voor Nederland', vertelt ze. 'Dat beeld zien we wereldwijd.' Een verklaring voor de seizoensgebondenheid is er nog niet. 'Men vermoedt wel dat het met virussen te maken heeft.'

Nog geen alternatief

Kinderen met diabetes type 1 moeten meerdere keren per dag in hun vinger prikken om het glucosegehalte van het bloed te meten. Veel kinderen gebruiken een insulinepomp om de juiste hoeveelheid insuline toe te dienen. Een geneesmiddel dat de noodzaak tot insuline spuiten wegneemt is er voorlopig nog niet, stelt Spaans.

De kinderarts hoopt komende woensdag te promoveren bij de Rijksuniversiteit Groningen.

