'Voor een mooie rondreis moet je nog steeds naar het reisbureau'

Klooster Reizen uit Haren is maandag verkozen tot beste reisbureau van de provincie Groningen. Maar wie maakt er tegenwoordig eigenlijk nog gebruik van een (fysiek) reisbureau? Is dat niet een met uitsterven bedreigd fenomeen?

Immers: sinds de komst van internet ligt de wereld binnen ieders handbereik. Een beetje surfen op het web en een reis is met een paar muisklikken helemaal zelf geboekt, zonder tussenkomst van wie dan ook. Toch?

Tijd en kennis

Nou, nuanceert eigenaar Gerda Klooster van Groningens beste reisbureau: 'Er is inderdaad een hele grote groep mensen die op internet losse reizen of tickets boekt. Maar wie bijvoorbeeld een mooie rondreis wil boeken, met alles erop en eraan, kan nog steeds het beste terecht bij een écht reisbureau. Want zoiets kost nu eenmaal tijd en kennis.'

'Mensen willen ook nog altijd graag van ons horen of het er mooi is en wat ze precies kunnen verwachten. Via internet gaat dat niet. Bovendien regelen wij álles, van visum tot noem maar op.'

Niet meer op iedere hoek

Wie mocht denken dat het fenomeen reisbureau een uitstervend ras is, komt dan ook bedrogen uit. 'Al is het sinds de intrede van internet inderdaad niet meer zo dat er nog een reisbureau op iedere hoek van de straat zit', zegt Mirjam Dresmé van brancheorganisatie ANVR.

Teruggang

Natuurlijk is er sprake geweest van een teruggang, bevestigt Dresmé. Waren er rond het jaar 2000 nog zo'n tweeduizend bij de ANVR aangesloten reisbureaus, tegenwoordig zijn daar nog een kleine duizend van over. Daarvan staan er, inclusief filialen, ongeveer 31 in de provincie Groningen. Gerda Klooster: 'Hier in Winschoten zaten ooit vijf reisbureaus. Tegenwoordig hebben we er nog twee.'

Heeft de reisbranche zich dus opnieuw uit moeten vinden? Dresmé: 'Nou, dat niet. We zijn gewoon keurig met onze tijd meegegaan. Het uiteindelijke doel, het verkopen van reizen, staat nog steeds recht overeind. Alleen is de manier waaróp in de loop van de afgelopen jaren natuurlijk wat veranderd. Mensen boeken vaak nog steeds via een reisbureau. Maar dan via de website, in plaats van in de fysieke winkel.'

Laptopje onder de arm

Bovendien: het aantal reisbureaus mag dan weliswaar zijn gehalveerd; er zijn tegelijkertijd ongeveer duizend zelfstandige 'reisprofessionals' bijkomen. Dresmé: 'Dan komt er iemand met kennis van zaken en een laptopje onder de arm bij je thuis. Heel handig voor mensen die geen tijd hebben om zich te verdiepen.'

Huiselijke sfeer

Het maakt de trots bij Klooster Reizen, dat TUI Groningen Helperplein in de provinciale finale versloeg, er niet minder om. Het kantoor kent 'een warme huiselijke sfeer heeft en de medewerkers hebben veel kennis van zaken', zo staat er in het juryrapport te lezen.

Gerda Klooster: 'Wij vinden het erg belangrijk dat onze zaken er mooi uitzien. En in vergelijking met veel andere reisbureaus vind ik ook dat wij er in dat opzicht bovenuit steken. Daarnaast investeren wij erg veel in kennis van zaken.'

Aanmelding

Maar of de kwalificatie 'beste reisbureau van de provincie Groningen' daadwerkelijk iets voorstelt? In totaal kent de provincie dus nog zo'n dertig reisbureaus. En meedingen naar de titel ging op basis van aanmelding.

'Uit m'n hoofd', zegt Theo de Reus van het organiserende TravMagazine, 'waren er uit Groningen zo'n twaalf deelnemende reisbureaus. En het is ook zeker niet zo dat je de prijs gratis bij een pak groene zeep krijgt.'

Mystery shopper

Wat heet. Zo maakten de deelnemers een reisvoorstel, een marketingcase, en kregen ze bezoek van zowel een mystery shopper als de jury. 'En ze wisten echt niet hoe die mystery shopper eruit zag.'

De eerste prijs is overigens een VIP-reis naar Maleisië, samen met de andere provinciale winnaars. Jody Oosterbaan is de gelukkige die namens Klooster Reizen Haren haar koffers mag pakken.

25 procent meer omzet

Los daarvan, voegt organisator Theo de Reus toe: 'Onze ervaring is dat de provinciale winnaars in het jaar na hun overwinning tot 25 procent meer omzet boeken. Als mensen tóch in de buurt zijn, rijden ze kennelijk graag even door naar het beste reisbureau van de provincie.'

