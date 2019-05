Assen grijpt definitief naast de Formule 1 (update)

Assen grijpt naast de Formule 1. Want onder de naam Heineken Dutch Grand Prix keert de F1 volgend jaar terug naar Zandvoort. De rentree na 35 jaar afwezigheid is naar verwachting in mei.

Chase Carey, de grote baas van Formula One Management (FOM), maakte in de paddock van het circuit in de duinen de overeenkomst met de promotors van Dutch Grand Prix bekend. Het contract geldt voor drie jaar.

Biermerk Heineken is titelsponsor, voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers is benoemd tot sportief directeur.



Massale opkomst verwacht

De deelname van Red Bull-coureur Max Verstappen staat garant voor een massale opkomst, is de verwachting van de organisatoren.

'We hadden het natuurlijk liever in Assen gehad, maar we zijn hartstikke blij dat er volgend jaar een Grand Prix in Nederland wordt verreden', zegt Joost van Keulen, woordvoerder van de businessclub van de Grand Prix Assen.

Kaas van het brood eten

'Voor mijn gevoel lag Assen op kop en is Zandvoort er tussendoor gekomen. Maar het management van de Formule 1 hecht nogal aan historie', stelt Van Keulen.

'Ik denk dat we in Noord-Nederland wat trotser kunnen zijn op wat we hebben en dat ook nadrukkelijker mogen uitdragen. Daar zijn we te bescheiden in. En dan heb je de kans dat ze de kaas van je brood eten.'

Volgens mij hebben we Noord-Nederland op een fantastische manier op de kaart gezet Joost van Keulen - woordvoerder businessclub Grand Prix Assen

'We zijn Formule 1-fans'

De leden van de businessclub willen er bij zijn als de F1-wagens volgend jaar over het circuit van Zandvoort razen.

'We hebben de offerte voor 150 hospitalityplaatsen de deur uit gedaan. Want we willen daar wel bij zijn. We zouden hartstikke gek zijn als we dat niet zouden willen. We zijn Formule 1-fans.'

Geen bittere pil

Van Keulen weigert te spreken van een bittere pil. 'We hebben hartstikke leuke campagnes gevoerd en Noord-Nederland volgens mij op een fantastische manier op de kaart gezet.'

Van Keulen houdt hoop dat het F1-circus in de toekomst toch een keer naar Assen komt. 'Zeg nooit nooit. Blijf als circuit ook bij de tijd. En laten we hopen dat Zandvoort volgend jaar de boel op orde heeft en het een fantastisch evenement wordt.'

