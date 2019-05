Cijntje is er klaar mee: 'Amateurvoetballers proberen elkaar kapot te trappen'

Cijntje zit met een been in het gips (Foto: RTV Noord / Theo Sikkema)

'Kan gebeuren', schrijft de voetballer van Veendam 1984 op Facebook. Maar verbaasd is hij er niet over. Zeker niet in de 3e klasse op zondag. Cijntje is verbolgen over de intenties van sommige voetballers.

Kamikaze-slidings en tackles

'Drie seizoenen heb ik in de zondag 3e klasse gespeeld. Het verschil met de hogere competities waarin ik heb gespeeld is aanzienlijk en logisch. Waar ik me echter gigantisch over heb verbaasd, is het feit dat spelers op hun zondagmiddag bewust proberen andere spelers kapot te trappen.'



'Met kamikaze-slidings en tackles er invliegen, dat doe je alleen als je de intentie hebt om een andere speler te raken. Een bal behandel je het liefst met gevoel toch? Je valt niet dom, blind en op kniehoogte aan.'

Mijn kinderen durfden niet meer te komen kijken bij wedstrijden tegen bepaalde tegenstanders Angelo Cijntje - ex-profvoetballer

Cijntjes kinderen konden er op een gegeven moment niet meer tegen: 'Zij durfden niet meer te komen kijken bij wedstrijden tegen bepaalde tegenstanders.'

Niemand spreekt de schoppers aan

De Veendammer rekent het niet alleen de bewuste spelers aan: 'Wat misschien nog erger is, is het feit dat supporters het aanmoedigen - die juichen erom of maken stennis als een speler rood krijgt. Medespelers stimuleren het, en de technische staf en bestuursleden accepteren het. Geen enkele speler die zulke kamikaze-acties uitvoert wordt aangesproken, men wordt alleen kwaad op de tegenstander en scheidsrechter.'

Meer horden springen dan voetballen

'Een dergelijke blessure als deze lag al een tijdje op de loer, het was soms meer horden springen dan voetballen voor mij. Daarom had ik min of meer al besloten om te stoppen hiermee. Ik had het misschien eerder moeten doen.'

'Op naar een spoedig herstel', besluit hij zijn voetbalcarrière.

Lees ook:

- FC Groningen wint bij afscheid Cijntje (2016)

- Cijntje gaat weer voetballen aan de Langeleegte (2016)