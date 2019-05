GGD Groningen vindt verplicht vaccineren te ver gaan: 'Voelt voor ouders niet goed'

Volgens GGD Groningen-arts Bert Wolters moet vooral de politiek daarover gaan, maar hij vindt zelf verplichten te ver gaan.

'Wij gaan niet over het verplichten, het is een politieke keuze. Maar het is een enorme ingreep, je neemt de bevoegdheid over van de ouders.'

'En ik weet niet of het wel een goed idee is,' vervolgt Wolters. 'De vaccinatiegraad ligt nog tussen de 90 en de 95 procent. Dat komt alleen al door de mensen aan te moedigen.'

GGD Groningen biedt alle kinderen in de provincie standaard de BMR (Bof, Mazelen, Rode hond) vaccinatie aan, die valt onder het Rijksvaccinatieprogramma. De laatste jaren daalt de vaccinatiegraad en de GGD heeft daarom het vaccinatieprogramma al aangepast.

Kleinere schaal vaccineren

'Vroeger kregen hele generaties een brief om tegelijk in een grote sporthal hun vaccinatie te halen. De laatste jaren gaan we op kleinere schaal de wijken in om kinderen van dezelfde leeftijdscategorie te vaccineren', laat Wolters weten.

Het kleinschaliger vaccineren doet de GGD vooral om makkelijker met de ouders in gesprek te gaan. 'Ook op consultatiebureaus wordt al gevraagd dat wanneer ouders niet willen vaccineren waarom ze dat dan niet willen. We gaan vooral met mensen in gesprek.'

Inspanningen

'De vraag is of je met meer inspanning de vaccinatiegraad niet al hoger kan krijgen. De huidige discussie zet al wel heel veel mensen die niet vaccineren aan het denken.'

Zelf gaat de GGD ook veel in gesprek met ouders die hun kinderen niet vaccineren en zetten ze actief in op sociale media om met ouders in gesprek te gaan.

'In landen waar vaccineren verplicht is zie je de vaccinatiegraad toenemen, maar vanuit de traditie gaat het in Nederland al vrijwillig. Het verplichten voelt voor ouders niet goed.'

