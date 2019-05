Rise of the Blue City, muziektheater op het Oldambtmeer zoekt jongeren

In september wordt-ie opgevoerd op het water van het Oldambtmeer, de muziektheatervoorstelling Rise of the Blue City. De voorstelling van theatergezelschap PeerGroup gaat over een groep bandieten die op de vlucht in Blauwestad terecht is gekomen.

Aan de voorstelling wordt gewerkt door professionele acteurs, samen met meer dan honderd jongeren uit het Oldambt.

O Brother, Where Art Thou?

'Het wordt een bizarre, spectaculaire voorstelling met een waanzinnig spannend verhaal op het water van het Oldambtmeer,' vertelt regisseur Dirk Bruinsma enthousiast.

Het verhaal van de voorstelling is geschreven door de gerenommeerde theaterschrijver Don Duyns en voor inspiratie is onder meer gekeken naar de klassieke speelfilm O Brother, Where Art Thou?van de gebroeders Coen en de voorstelling The Rise and Fall of the city of Mahagonnyvan Kurt Weill en Bertolt Brecht.

Drie boeven uit de Randstad

Rise of the Blue City speelt in de toekomst waarin Groningen een buitenwijk van de Randstad is geworden.

'We ontmoeten drie boeven', gaat de regisseur verder. 'Drie criminelen die uit de Randstad zijn gevlucht en terecht komen in Blauwestad.'

Een van de hoogtepunten van de voorstelling moet het moment worden waarbij Blauwestad door middel van grote kranen uit het water van het Oldambtmeer opstijgt. De van oorsprong Winschoter band Alamo Race Track van Ralph Mulder tekent voor de muziek in het stuk.

Regioproject

Aan de voorstelling wordt de komende tijd nog vol op gesleuteld en de makers zijn daarbij op zoek naar mensen die mee willen doen. 'We willen er echt een regioproject van maken,' vertelt Bruinsma. Inmiddels hebben zich ruim honderd jongeren, twintig instellingen en vijftien bedrijven bij de makers gemeld.

Kick off met Inge van Calkar

In de Marktpleinkerk van Winschoten wordt het project donderdagavond officieel gestart. Jongeren en andere belangstellenden kunnen zich daar aanmelden.

'We houden in de kerk een grote kick-off met onder anderen Inge van Calkar, een van onze actrices. Zij gaat een nummer zingen. Er is een presentatie van de jongeren die al meedoen', vertelt Bruinsma. De kick-off in de Marktpleinkerk in Winschoten begint om 19.30 uur.

De voorstelling Rise of the Blue City is vanaf begin september te zien in Blauwestad.



Lees ook:

- Oldambtmeer decor van toneelstuk over ontstaan Blauwestad