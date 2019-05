Opnieuw dreigbrief voor ontwikkelaar windmolenpark bij Meeden (update)

Eerder ontvingen ondernemers uit onder meer Westerlee en Nieuw-Buinen ook al dreigbrieven en dreigementen. Zij waren allen betrokken bij de aanleg van windmolenparken in Groningen en Drenthe.

Zwartboek

'Bij deze doen wij u het zwartboek toekomen en verklaren u en uw onderneming/organisatie vogelvrij', zo staat in de brief die gericht is aan de directie.

'U moet rekening houden met zeer onaangename ervaringen voor u en uw personeel en dat op al uw projecten, dus ook reeds gerealiseerde projecten, waar ook gevestigd. Dit heeft u te danken aan de tomeloze drift van uw onderneming/organisatie om zich te verrijken over de rug van de bevolking en het verwoesten van onze leefomgeving.'

'De door u ingehuurde bedrijven hebben de mogelijkheid om zich te ontdoen van een vermelding in ons zwartboek. U kunt de schade beperken door de bevolking verder met rust te laten. Dan zullen wij in het zwartboek geen namen van het personeel vermelden.'

'Uw personeels- en directiegegevens zijn bij ons bekend. Hier zijn wij tot op heden zeer discreet mee omgegaan, maar of dat zo blijft is aan u.'

De brief is ondertekend door 'Gronings en Drents Verzet.'

Aangifte

Innogy zegt dat zij de Taskforce Grootschalig Onderzoek van de politie heeft ingeschakeld en dat er aangifte wordt gedaan van bedreiging.

'Het is heel vervelend dat er weer bedreigingen worden geuit door een groep die extreme trekken vertoont', zegt woordvoerder Jorrit de Jong van Innogy. 'Daarvan zijn we geschrokken en dat vinden we heel vervelend.'

Tweede keer

Het is de tweede keer dat een dreigbrief direct aan Innogy is gericht. De eerste keer was in juli vorig jaar. Toen kregen 34 bedrijven en organisaties zo'n dreigbrief, waaronder dus Innogy. Daarnaast kreeg de windparkontwikkelaar ook te maken met andere vormen van dreigementen, zoals vlaggetjes met hakenkruizen.

Niet stoppen

Het bedrijf ziet in de dreigbrief geen aanleiding om met de ontwikkeling van het windmolenpark te stoppen.

De politie zegt 'sterke aanwijzingen' te hebben dat de brief vanuit Duitsland is verzonden, en zegt verder onderzoek te doen naar de afkomst ervan, laat ze half vier dinsdagmiddag weten.

Innogy is een tak van energiebedrijf RWE die zich bezighoudt met energie uit hernieuwbare bronnen: zonne- en windenergie. Het bedrijf levert ook stroom en gas aan huishoudens en bedrijven. Op zijn website stelt Innogy dat het een omzet van circa 44 miljard euro heeft, meer dan veertigduizend werknemers telt en actief is in zestien landen. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België zijn de belangrijkste markten.

