Forse gezinsuitbreiding in Wildlands

In dierenpark Wildlands in Emmen zijn zestien zogenoemde driekielstraalschildpadden geboren.

Het gaat om een zeldzame soort, die in het wild een bedreigde diersoort is en in India en China veel gegeten wordt.

Broedmachine

Een verzorgster van het dierenpark zag dat een schildpad de eieren had gelegd. Vervolgens zijn ze uitgegraven en in een periode van zeven weken in een broedmachine op dertig graden uitgebroed.

In beslag genomen

Wildlands had al zes schildpadden van de zeldzame soort in beheer. De dieren werden eerder in beslag genomen, omdat ze bestemd waren voor de voedselmarkt. De schildpadden konden niet terug naar India en via het fokprogramma is er een plek voor ze gevonden in het Drentse dierenpark.

Nog niet te zien

De mini-schildpadjes zijn nu nog maar vier centimeter groot. Omdat ze zo klein zijn, worden ze buiten het huidige verblijf van de driekielstraalschildpadden gehouden. Hier verblijven namelijk ook twee krokodillen, die de kleine diertjes mogelijk op zouden kunnen eten.

Daarom blijven ze de komende maanden in een verwarmd verblijf achter de schermen. De zes volwassen schildpadden zijn wel zichtbaar voor bezoekers.

Wildlands is het enige dierenpark in Nederland waar de driekielstraalschildpad te bewonderen is.

