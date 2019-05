Gebak voor arbeidsmigranten in Roodehaan, maar 'iedereen is heel hard aan het werk'

De voormalig vakbondsbestuurder bracht een bezoek aan camping Groningen Internationaal in Roodehaan. Op de camping verblijven op dit moment zo'n tachtig Polen en Roemenen. Ze zijn met name werkzaam zijn in de bouw en de scheepsbouw.

Gebak

Jongerius is op werkbezoek vanwege de Europese parlementsverkiezingen eind deze maand.

'We dachten hier een mooie ingang te hebben om met arbeidsmigranten in gesprek te gaan. Dus we hebben gebak meegenomen, maar iedereen is op dit moment heel hard aan het werk.'

'Fatsoenlijke manier'

Volgens Jongerius heeft de eigenaar van de camping in Roodehaan z'n zaakjes goed voor elkaar.

'Vrij verkeer van mensen is een werknemersrecht, maar dat moet dan wel onder goede voorwaarden geschieden. En in hier gaat dat op een fatsoenlijke manier', aldus Jongerius.

'De vaste campinggasten ervaren geen overlast. Communiceren is natuurlijk moeilijk want de arbeidsmigranten praten Pools, Roemeens of Bulgaars. Het ziet er allemaal netjes uit, zo kan het dus ook.'

Onderbetaling

Volgens de politica valt er in Nederland veel aan te merken op de wijze waarop er met arbeidsmigranten wordt omgesprongen.

'In Europa hebben we net afgesproken dat er een einde moet komen aan het onderbetalen van mensen. We hebben ook afgesproken dat een baas of een uitzendbureau geen geld meer in mindering kan brengen op het salaris voor een slaapplaats of het busje van en naar het werk.'

Nederlandse wetgeving

De afspraken in Europees verband moeten nog omgezet worden in Nederlandse wetgeving. 'Dat moet minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uiterlijk volgend jaar gedaan hebben', aldus Jongerius.

'In de tussentijd is het belangrijk om te kijken wie er allemaal in Nederland wonen en werken, en of ze het een beetje naar hun zin hebben.'