Danny Buijs: 'Als we de play-offs halen, interesseert het me geen reet tegen wie we spelen'

'Ik kan het niet uitdrukken in een percentage maar als wij ons niveau halen, gaan we naar de play-offs', zegt trainer Danny Buijs zelfverzekerd.

'We hebben het hele jaar nog niet meegemaakt dat je deze kans krijgt. Nu moet je hem verzilveren.'

Voor gek verklaard

Wie in de winterstop gezegd had dat Groningen nog play-off voetbal zou spelen, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Dat beseft ook Buijs.

'Zeker gezien waar je vandaan komt. Ik vind het niet bizar dat Groningen meedoet om de play-offs, alhoewel dat vorig jaar niet gebeurd is. Je komt vanaf de laatste plaats, voornamelijk de serie na de winter heeft ervoor gezorgd dat we hier staan. We spelen geen sprankelend voetbal, maar zijn verdedigend goed.'

Minste tegengoals

Als FC Groningen morgen geen doelpunt tegen krijgt, dan moest Sergio Padt slechts twaalf keer vissen na de winterstop. Groningen heeft dan na de winterstop de minste tegengoals van alle eredivisieclubs. Buijs is daar trots op. 'Ik hoop dat we de nul houden, want dan blijven we iedereen voor qua tegengoals.'

Emmen is veilig

Dat Emmen al uitgevoetbald is, maakt volgens Buijs niet uit voor de motivatie bij de Drenten.

'Je verwacht elke wedstrijd dat een tegenstander zijn ding gaat doen om zijn wedstrijd te winnen. Ik heb nog nooit een ploeg meegemaakt die het veld opstapt om te verliezen. Maar we zien morgen hoe dat gaat uitpakken.'

'Nemen ze bijvoorbeeld een risico met jongens die pijntjes hebben of juist niet? Wij moeten niet met Emmen bezig zijn, maar met onszelf. We hebben wel respect voor wat Emmen gepresteerd heeft dit seizoen. Maar niet tijdens de wedstrijd. Daarvoor en daarna mogen we dat wel hebben.'

Twijfelgevallen

Buijs weet nog niet welke spelers hij morgen het veld in kan sturen.

'We hebben wel een paar twijfelgevallen na afgelopen zondag. Chabot is een grote twijfel, hij viel voor de warming-up tegen Fortuna geblesseerd uit en het is de vraag of hij op tijd fit is. Zeefuik had vorige wedstrijd ook last en dat is nog even aankijken.'

Buijs heeft bij het bereiken van de play-offs geen favoriete tegenstander in zijn hoofd. 'Als we het halen, dan interesseert het me geen ene reet tegen wie', besluit de oefenmeester.

