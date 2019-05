Delfzijlsters kunnen naar Ommelander Ziekenhuis-afdeling: 'Dit is stukken makkelijker'

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) is gestart met de spreekuren en controles in het nieuwe gezondheidscentrum in Delfzijl. Daardoor hoeven Delfzijlsters niet meer af te reizen naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

Het servicepunt zou vorig jaar al openen, nadat het Delfzicht ziekenhuis dicht ging. Dat lukte echter niet door tegenvallers bij de verbouwing.

Simpele onderzoeken

Het gezondheidscentrum zit aan het oude postkantoor aan het Molenbergplein in Delfzijl. Patiënten van longartsen, neurologen, dermatologen en kinderartsen kunnen er voor simpele onderzoeken en controle-afspraken terecht.

Eén van de patiënten is de 59-jarige Anje Bolt uit Woldendorp. Ze heeft een dubbele longembolie gehad en kampt daarnaast met astma, waardoor ze snel benauwd is.

Anderen vragen

De afgelopen vijftien jaar ging ze altijd naar het Delfzicht voor een halfjaarlijkse controle. Sinds de sluiting van de locatie in Delfzijl moest ze naar Scheemda, wat qua vervoer voor problemen zorgde:

'Ik heb zelf geen rijbewijs en mijn man zit op zee, dus ik moest altijd iemand vragen om met mij mee te gaan', zegt Bolt.

Met het openbaar vervoer is het nieuwe ziekenhuis in Scheemda moeilijker te bereiken voor haar: 'Je moet vanuit Woldendorp via Delfzijl, dan de bus en vervolgens een shuttlebusje nemen. Je bent zo een dag onderweg voor een controle-afspraak van vijftien minuten.'

Van twee naar één locatie

Remge Pieterman is de longarts van mevrouw Bolt. Ook hij werkte jarenlang in het Delfzicht en later ook op de OZG-locatie in Winschoten. Hij mist de oude ziekenhuizen niet.

'Het was een mooie periode en voor de patiënten heel waardevol, maar het zorglandschap in Nederland verandert. In Scheemda hebben we een prima locatie gekregen waar samen met het UMCG veel mogelijk is. Het was ondoenlijk om twee ziekenhuizen goed in de benen te houden', zegt Pieterman.

Uitbreiding

De longarts werkt één dag per week op het servicepunt in Delfzijl. Hij ziet het niet als een vervanging, maar een uitbreiding van de locatie in Scheemda.

'Het is een enorme verbetering voor de mensen in deze regio. Ik zie hier zo'n 25 patiënten per dag. Als ik mijn kantoortje, bureau en onderzoeksbank heb, komen we heel ver.'

Goed nieuws

Pieterman had goed nieuws voor mevrouw Bolt: haar longen zijn niet verder achteruit gegaan en ze hoeft pas over een jaar weer te komen. 'Mevrouw Bolt maakt het goed en ik ben blij dat ze hier in Delfzijl geholpen kan worden', zegt Pieterman.

Naast het OZG zitten er ook huisartsen, fysiotherapeuten, een praktijk voor handtherapie, echografie, Certe (voor o.a. bloedprikken) en medewerkers van het Sociaal Plein Delfzijl in het Gezondheidsplein Molenberg.

Lees ook:

- Ommelander Ziekenhuis-afdeling Delfzijl start in mei met spreekuren

- Nieuw gezondheidscentrum Delfzijl ontvangt eerste patiënten: 'Dit is een uitkomst'