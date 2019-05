'De overheid is onmachtig om het lachgasprobleem aan te pakken'

Lachgas mag dan bij verschillende Groningse cafés aan de bar te koop zijn, onomstreden is de partydrug niet. Zo is er nog maar weinig bekend over de gezondheidsrisico's op de lange termijn. Reden voor maatregelen door de gemeente?

'Dat is lastig', zegt regiomanager Hans Singelenberg van Koninklijke Horeca Nederland.

'We verwachten met z'n allen dat er wel gezondheidsrisico's zijn. En als die er zijn dan moet de overheid maatregelen nemen, maar dat gebeurt tot op heden niet.'

Onderzoek burgemeester

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen is inmiddels zelf op verkenning gegaan om te zien op welke schaal lachgas gebruikt wordt en welke risico's eraan kleven.

De uitkomsten van dat onderzoek worden binnenkort verwacht, laat woordvoerder Hans Coenraads weten.



Lachgas valt onder dezelfde wet als een biefstuk. En twintig biefstukken achter elkaar eten is ook niet gezond Hans Singelenberg - Koninklijke Horeca Nederland

Verkoop in horeca beperken

Intussen kwam het Trimbos-instituut met een 'handreiking' voor gemeenten. Daar staan zes actiepunten om de verkoop en het gebruik van lachgas aan te pakken.

Eén van de adviezen is om de beschikbaarheid van lachgas te beperken door de verkoop in de horeca en op evenementen aan te pakken. Singelenberg noemt zo'n mogelijke maatregel 'juridisch discutabel'.

'Eigenlijk is die handreiking van het Trimbos een indicatie van de onmachtige overheid. Die heeft lachgas ondergebracht in de Warenwet, wat het dus tot een voedingsmiddel maakt.'

'Om het even raar te zeggen: het is gewoon een biefstuk. Als je er daar twintig van achter elkaar opeet is dat ook niet gezond. Kennelijk geldt dat ook voor lachgaspatronen. En de overheid wil dat kennelijk bij het het individu laten, anders zouden ze er wel tegen optreden.'

Lachgaspatronen. Foto: Flickr/ProMo-Cymru (Creative Commons)

Actie van Den Haag nodig

Volgens Singelenberg ligt de bal nu in Den Haag. 'Den Haag zou gemeenten meer handvaten moeten geven om maatregelen te nemen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat er eerst meer onderzoek gedaan wordt naar de gezondheidseffecten van lachgas op de lange termijn.'

'Let op de gezondheid van je gasten

'

Singelenberg ziet lachgas niet als een horecaprobleem. Ondernemers mogen volgens hem zelf bepalen of ze lachgas bij hun concept vinden horen. Dat betekent echter dat niet dat zijn brancheorganisatie zich afzijdig houdt van de discussie.

'Wij zullen niet zeggen dat het niet verkocht mag worden. Wel zeggen we: voorzichtigheid is geboden, want er zitten risico's aan verkeerd gebruik. Dus, beste ondernemer, let op de gezondheid en veiligheid van je gasten. Maar dat is nu ook al zijn dagelijks werk.'

