Uitslaande brand in restaurant Lauwersoog; pand grotendeels verloren (update)

In restaurant Waddengenot aan Zee in Lauwersoog heeft dinsdagavond een grote uitslaande brand gewoed. Het pand kan grotendeels als verloren worden beschouwd.

Meerdere brandweerkorpsen uit Groningen en Friesland werden opgeroepen om de brand te blussen. De naastgelegen N361 werd uren afgesloten vanwege rookoverlast.



Het gaat om restaurant Waddengenot aan Zee, eerder bekend als Villa Zeezicht, waar ook een viswinkel naast zit.



Het pand is grotendeels verloren. Foto: ProNews



Oorzaak onbekend

Op het moment dat de brand uitbrak waren er enkele tientallen mensen aanwezig in het pand, maar deze zijn allemaal veilig buitengekomen.

De eigenaar van het pand zegt geen idee te hebben hoe de brand is ontstaan. De brandweer zegt wel dat de brand is ontstaan in de keuken, maar dat nog onbekend is hoe de brand is ontstaan.



Veel rook

De rook is in de wijde omgeving te zien. Het is niet duidelijk of er schadelijke stoffen vrij zijn gekomen bij de brand. De brandweer vraagt echter altijd om bij de rook vandaan te blijven.



Brand in 2014

De haven van Lauwersoog werd in 2014 ook opgeschrikt door een grote brand bij vishandel Sterkenburg.

Die brand ontstond in de keuken en had ook een enorme rookontwikkeling tot gevolg.

