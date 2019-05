Donar breekt Leiden en plaatst zich voor finale

De basketballers van Donar hebben zich dinsdagavond in Leiden zeer overtuigend geplaatst voor de finale van de play-offs. Het duel tegen ZZ Leiden eindigde in 63-93, waardoor de best-of-five serie in 3-0 is geëindigd voor Donar.

Leiden speelde zonder de geschorste Mohamed Kherrazi. De forward werd dit seizoen nog verkozen tot beste verdediger van de eredivisie, maar is na onenigheid met de coach uit de selectie gezet. Bij Donar was iedereen inzetbaar.



Eerste helft

Beide ploegen ontliepen elkaar niet veel in de openingsfase. Na het eerste kwart stond het 19-15, halverwege was de stand 33-32.



Tweede helft

Na rust leek de kracht weg bij Leiden en Donar ging steeds beter spelen. Na het derde kwart stond het 47-58. In het laatste bedrijf werd het alleen maar erger voor de thuisploeg, toen de ene na de andere driepunter raak viel voor Donar.



Gipson en Jeter

Topscorers aan de kant van de Groningers waren Teddy Gipson en Lance Jeter met negentien punten. Jason Dourisseau maakte er vijftien, Rienk Mast dertien.



Eerste twee duels

Het eerste duel van de halve finale werd in Leiden met slechts één punt verschil gewonnen (76-77), mede dankzij een uitstekend spelende Arvin Slagter in de slotfase. In Groningen was het verschil aan het einde dertien punten (84-71). Met name Lance Jeter (23 punten) en Teddy Gipson (17 punten, 8 rebounds en 11 assists) waren in die wedstrijd belangrijk voor Donar.



Zes finales op rij

Donar speelt voor het zesde jaar op rij de finale van de play-offs. In 2014, 2016, 2017 en 2018 werd de landstitel veroverd. In 2015 ging de finale in Den Bosch verloren.



Tegenstander?

De tegenstander in de finale wordt Landstede Basketbal uit Zwolle, tweede in de reguliere competitie, of de nummer drie, New Heroes uit Den Bosch. De halve finale tussen deze twee ploegen staat op dit moment 2-1 in het voordeel van de Zwollenaren.

