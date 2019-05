Mast: 'Als je het zo af kunt maken, prachtig!'

Hier scoorde hij dertien punten en pakte zeven rebounds in de 63-93 zege van Donar tegen ZZ Leiden. 'Dit is echt mooi,' aldus Mast. 'Je staat met 2-0 voor, maar moet het dan nog wel afmaken. Omdat Mohamed Kherazzi niet mee deed bij Leiden was er misschien nog meer druk op ons. We hebben hard gespeeld en ruim gewonnen.'

Op tijd

Na in Groningen zijn examens te hebben gemaakt werd hij door de teammanager naar Leiden gereden waar hij op tijd aankwam voor de warming-up. 'Hans heeft opnieuw zijn best gedaan,' lacht Mast. 'Als je er dan bent moet je ook meteen maar iets goeds laten zien.'

Overvol programma

Mast heeft een overvol programma. Zo speelt hij aanstaande zondag 19 mei ook nog de finale met het team onder 21. 'Die jongens ken ik al zo lang, ik speel graag met ze mee. Nu deze serie is afgelopen komt dat ook wel goed uit. We beginnen volgende week dinsdag weer dus dit past prima.'

Drie 'titels'?

Het zou wat zijn: twee landstitels en een diploma dit seizoen voor de 17-jarige. 'Het moet eerst nog gebeuren want ik heb nog niks, maar ik ben goed op weg,' besluit de talentvolle power forward lachend.

Tevreden

Donar-coach Erik Braal was heel tevreden over het spel van zijn ploeg. 'We hebben genoeg tegenslag gehad als team dit seizoen, maar hebben op het juiste moment de knop om kunnen zetten. Iedereen levert een goede bijdrage. Daar ben ik heel trots op.'

Mentaal sterk

Braal had vooral gezien dat Donar mentaal erg sterk was. 'We spelen door situaties heen en zijn daarin heel solide. Dat is mooi om te zien. Leiden leek eerder mentaal dan fysiek te breken.'

Vieren

'We kloppen het beste team van Nederland na de reguliere competitie met 3-0 in de serie. Dat is iets om nu te vieren. Met de tegenstander in de finale ben ik nog helemaal niet bezig geweest. Dat vind ik heel gevaarlijk.'

Serieus

'We namen dit heel serieus. Nu is het tijd om de andere wedstrijden te gaan bekijken. Aanstaande donderdag zit ik op de tribune in Den Bosch om me daar mee bezig te gaan houden,' aldus Braal.

