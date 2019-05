Ambitieuze stikstofplannen leiden tot vragen en bezorgdheid

Omwonenden van de stikstofopslag in Heiligerlee zijn dinsdagavond bijgepraat over de plannen van Gasunie. Het bedrijf wil de stikstofleiding intensiever gaan gebruiken.

Gasunie wil twaalf keer zoveel stikstof door de leiding pompen als nu het geval is.

De gemeente Oldambt en inwoners zetten hun vraagtekens bij dat voornemen. Dat was reden voor Gasunie om een informatieavond te organiseren.

Stikstofproductie omhoog

Gasunie heeft een stikstofopslag in Heiligerlee. Dat is een voormalige zoutput in de vorm van een sigaar van zo'n driehonderd meter diep en zestig meter breed. Daarin wordt stikstof opgeslagen.

Die stikstof wordt gebruikt om buitenlands gas geschikt te maken voor ons gasnet. Daar moet eerst stikstof aan toegevoegd worden, voor het door de Nederlandse leidingen gepompt en uiteindelijk gebruikt kan worden.

Omdat in Groningen steeds minder gas wordt opgepompt en er veel geïmporteerd wordt, moet de stikstofproductie omhoog. Daarom komt er een grote fabriek in Zuidbroek. Die wordt, als alles via planning verloopt, in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik genomen.

Sneller pompen

Om die stikstof op te slaan, wordt beroep gedaan op een opslag in Heiligerlee. Gasunie wil de opslag sneller vol pompen dan nu mogelijk is. Op dit moment kan er 16.000 kuub per uur in, dat moet in de toekomst naar 190.000 kuub per uur.

'Het duurt nu maanden voordat wij de opslag vol hebben, terwijl die na tien dagen gebruik alweer leeg is', zegt woordvoerder Michiel Bal.

De inhoud van de opslag blijft gelijk, maar juist het intensiveren van de stroom stikstof door de buizen leidt tot zorgen bij omwonenden.



Wij willen gewoon de veiligheid geborgd hebben Harm Vos - omwonende

Bevingen en verzakkingen

Eén van die omwonenden is Harm Vos. Hij is duidelijk: 'Er zijn sowieso al zorgen over de cavernes zelf en nu gaan ze de druk ook nog eens flink verhogen. Je kunt daar niet gerust op zijn.'

'Onze grote angst is dat er door de drukvariaties scheuren in de ondergrond ontstaan. Dat kan leiden tot verzakkingen en bevingen. Wij willen gewoon de veiligheid geborgd hebben.'

Vragen

Dat geluid kwam meerdere keren naar voren tijdens de informatieavond in Winschoten. Er ontstond na enige tijd een vragenvuur, vaak geboren uit bezorgdheid.

'Hoe lang gaat dit duren?', 'Is het wel veillig?', 'Is er een noodplan voor de communicatie als er iets mis gaat?' en 'Is er een alternatief als blijkt dat de leiding de hogere druk niet aankan?'

'Pittige discussies'

Gasunie gaf antwoord op de meeste vragen. Projectleider Erwin Mollink sprak over 'pittige discussies'. 'Het is helaas niet gelukt om alle vragen weg te nemen. Mensen hebben echt nog wel een paar vragen die beantwoord moeten worden.'

'Maar er volgen nog informatiebijeenkomsten, dus dan kunnen wij de vragen beantwoorden. Wij weten nu wat er speelt bij de omwonenden.'

