Minister laat TNO onderzoek doen naar chippen van zeecontainers

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft TNO opdracht gegeven om te onderzoeken of het mogelijk is zeecontainers te voorzien van chips zodat ze te allen tijde te traceren zijn. Dat bleek dinsdagavond tijdens het debat in de Tweede Kamer over de containerramp.

De ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid werden aan de tand gevoeld over de gevolgen van die ramp, en over maatregelen die soortgelijke situaties in de toekomst moeten voorkomen.

Betere controle

De kamerleden willen van de ministers weten hoe er betere controle en handhaving kan komen op het laden en sjorren van containers, hoe de troep moet worden opgeruimd, en of er strengere regels kunnen komen voor het vervoer van micro-plastics over zee.

Bovendien willen sommige fracties weten of het beter is grote containers een meer noordelijke scheepvaartroute te laten volgen.

Onbegrip

Bij een groot deel van de kamerleden heerst onbegrip over het feit dat de vrachtbrieven van de MSC Zoë grotendeels geheim blijven. Alleen de globale inhoud werd na veel aandringen bekend gemaakt.

Volgens Van Nieuwenhuizen kan er geen specifieke productinformatie worden gegeven, omdat het om bedrijfsvertrouwelijke informatie gaat. Alleen onderzoekers en de Veiligheidsregio krijgen nadere info.

Schadefonds

William Moorlag van de PvdA dient een motie in omdat hij vindt dat er een schadefonds moet komen voor degenen die al kosten hebben gemaakt, en een nazorgfonds voor de kosten die op lange termijn moeten worden gemaakt.



Maar minister Van Nieuwenhuizen kan weinig toezeggingen doen. Ze zegt dat ze eerst nog diverse onderzoeken naar de ramp moeten worden afgerond.

Zo doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog onderzoek, worden de ecologische gevolgen van het in zee belanden van 342 containers nog onderzocht en wordt de crisisbeheersing na de ramp nog onder de loep genomen.

Internationaal

Bovendien wijst ze erop dat veel zaken in internationaal verband zullen moeten worden geregeld, inclusief het chippen van containers. 'Maar als uit het onderzoek van het TNO blijkt dat dat een reeële optie is ben in bereid me daarvoor hard te maken', zegt de minister.



Ze ontraadt bijna alle moties die zijn ingediend. Volgende week dinsdag wordt duidelijk of dat advies wordt overgenomen, want dan wordt over de moties gestemd.

Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord

Van Gent tevreden

Ook al worden er weinig concrete toezeggingen gedaan, toch is burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog tevreden over het verloop van het debat.

'We gaan het stemmen op de moties afwachten. Het is in ieder geval goed dat je in kaart brengt wat je wel en wat je niet kunt doen. We gaan natuurlijk wel in de gaten houden dat die onderzoeken niet eindeloos gaan duren'.

