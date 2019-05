Lopend Vuur: Slangen zijn niet geschikt als huisdier

Is een slang geschikt als huisdier? (Foto: Jim Lynch/Flickr (Creative Commons))

Lichte commotie gisteren in Marum. Daar ontsnapte een kleine wurgslang uit een terrarium in een woning aan de Reigerstraat.

Het gaat om een jonge korenslang van 1.20 meter lang. Het beest eet normaal muizen en ratten, maar zou ook andere dieren zoals kleine konijntjes of vogels kunnen eten. Voor mensen vormen deze slangen in principe geen gevaar. 'Maar het blijft een slang, dus je moet wel voorzichtig zijn', aldus Geri Gosselink van Amivedi Westerkwartier.

De eigenaar denkt dat het beestje nog ergens in z'n eigen huis verstopt zit.

Het probleem met ontsnapte slangen is dat ze vaak lastig terug te vinden zijn. En een slang kom je over het algemeen niet graag tegen in je tuin.

Hoe denk jij over slangen als huisdier?

