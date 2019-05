RWE noemt vervroegde sluiting kolencentrale Eemshaven 'niet realistisch'

'De berekeningen zijn veel te optimistisch en niet realistisch', zegt woordvoerder Rob Hageman. 'De leveringzekerheid in Nederland komt mogelijk in gevaar als je zoiets uitvoert.'

Uitstoot verminderen

Het onderzoek dat Natuur & Milieu, Greenpeace en het Longfonds hebben laten doen stelt dat de sluiting van meer kolencentrales per 1 januari 2020 de meest effectieve manier is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

'Als je ze zou sluiten, neem je ineens zo'n twintig procent van de totale stroomproductie in Nederland weg', stelt Hageman. 'In Duitsland en België is ook al een krapte, dat betekent dat je dan een enorm beroep moet doen op centrales in het oosten van Europa. En die zijn niet de schoonste.'

Kabinetsbesluit

Het kabinet maakte vorig jaar bekend dat de kolencentrale in de Eemshaven tot 2030 de tijd heeft om over te stappen op duurzamere brandstoffen of om de deuren te sluiten.

Biomassa

Dat de CO2-uitstoot aanzienlijk moet worden verminderd, is volgens RWE geen punt van discussie. 'Daar investeren we ook in. Maar we denken dat het op een andere manier kan. Zoals door het stoken van biomassa. Dat doen we al steeds meer, in 2025 willen we op honderd procent zitten.'

Volgens RWE hebben de onderzoekers niet met het bedrijf gepraat over de haalbaarheid van het sluiten van kolencentrales. 'Ze hadden best even kunnen langskomen om er met ons over te praten hoe realistisch het is.'

Lees ook:

- Greenpeace dreigt met kort geding tegen kolencentrale Eemshaven

- Kolencentrale Eemshaven moet voor 2030 overstappen of sluiten