Inzamelingsactie na autobrand: 'Douwe is zijn hele hebben en houwen kwijt'

Voor Douwe de Wilde was maandag 13 mei een gitzwarte dag. Zijn busje met werkspullen ging in vlammen op. Vrienden hebben en actie op touw gezet om hem weer op weg te helpen.

'Hij is altijd hard aan het werk als zzp'er en dat is al moeilijk genoeg', zegt Esther van Woudenberg. Zij is een vriendin van Douwe, die zelf het woord nog niet kan doen.

'Hij is nog heel erg ontdaan en wil er nog niet over praten. Het grijpt hem zo enorm aan.'

Brandend op de vluchtstrook

Op de Europaweg, het oude deel van de A7, kwam er maandagavond plots rook onder de motorkap vandaan. Foute boel. Even later brandde het busje van Douwe uit op de vluchtstrook. Zelf kwam hij er zonder kleerscheuren af, maar dat was ook meteen het enige positieve punt, aldus Esther.

'Hij is alles kwijt. Zijn auto, zijn materialen, zijn hele hebben en houwen om te kunnen werken en zijn broodje te verdienen. Eigenlijk alles om het verkeer netjes te kunnen regelen. Alles is weg. Dit is zo sneu voor deze man.'

Douwe heeft geen geld liggen om een ander vervoermiddel aan te schaffen Esther van Woudenberg - vriendin van slachtoffer

Douwe is naast beroepsverkeersregelaar ook werkzaam als vrijwilliger bij onder andere de EHBO-vereniging Delfzijl, de spooktocht en de carnavalsvereniging. 'Hij staat voor iedereen klaar. Douwe heeft geen geld liggen om een ander vervoermiddel aan te schaffen, vandaar een actie om hem weer op gang te helpen.'

'Het streefbedrag is 7.500 euro, maar daar zijn we er nog niet mee. Het is een begin.'

