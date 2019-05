Plannen voor standbeeldje van 'laatste boer van Euvelgunne'

Dijkhuis zijn boerderij stond in de Hunzezone, aan de rand van de stad. Hij verzette zich met hand en tand tegen de oprukkende bedrijven in de omgeving. Toch wil de bedrijvenvereniging hem eren.

'Markante man'

'Hij was een markante man', zegt Harry Marissen, voorzitter van de bedrijvenvereniging. 'En ook een man die ervoor gezorgd heeft dat we een fantastische Hunzezone hebben, als recreatiegebied voor mensen die op ons terrein werken.'

'Daar heeft hij met zijn verzet toch wel voor gezorgd. En daar zijn we nu allemaal heel erg blij mee.'

Boer Dijkhuis tijdens de ceremonie waarop hij ereburger van Groningen werd (Foto: RTV Noord)



Kritisch volger

Dijkhuis, die in maart overleed, was een trouw bezoeker van de jaarlijkse ledenvergadering.

'Hij was ook altijd heel erg kritisch, op een positieve manier', zegt Marissen. 'Hij bezocht ook nog de ledenvergadering in 2018, waar we ons nieuwe logo bekendmaakten. Daar was hij wederom kritisch over.'

Op de ledenvergadering van dit jaar, na het overlijden van Dijkhuis, werd het idee geopperd een beeldje van hem te laten maken. Marissen: 'Een vergrote versie van het beeldje dat hij kreeg als ereburger van Groningen. Zodat het gedachtengoed van boer Thies levend blijft.'

Geld nodig

Dat het er komt is nog niet zeker. Er is geld nodig en er wordt onderzocht hoe het gerealiseerd kan worden.

'Het moet wel dezelfde uitstraling hebben als het originele beeld. Maar brons plaatsen in een openbaar gebied is niet zo verstandig, in verband met diefstal. Daar moeten we nog even wat op verzinnen.'

Het uiteindelijke beeldje moet ongeveer tachtig centimeter groot worden met daarbij een sokkel.

