Wat is er nou Gronings aan de Europese verkiezingen?

Volgende week donderdag mogen we weer naar de stembus. Dit keer stemmen we voor het Europees Parlement.

Voor velen is het een ver-van-mijn-bed-show, terwijl de invloed van 'Brussel' ook in Groningen te merken is. Dus goed om even bij stil te staan: welke invloed heeft je stem op Groningen?

We vragen het aan Caspar van den Berg, hoogleraar 'local and global governance' aan de Rijksuniversiteit Groningen.

26 van de 751 zetels

Ja, geeft Van den Berg toe. De rol van Nederland in Europa is relatief klein; wij bezetten slechts 26 van de in totaal 751 zetels van het Europees Parlement. Na de definitieve Brexit komen daar nog hooguit drie bij. De invloed van Groningen is dus nóg weer veel kleiner.

'Maar het Europees Parlement mag dan misschien nog wat onzichtbaarder zijn dan onze Tweede Kamer, veel van de Europese besluitvorming raakt ook Groningers.'

'Gemeenschappelijk landbouwbeleid bijvoorbeeld', zegt Van den Berg. 'Maar ook op het gebied van klimaat, infrastructuur, energietransitie en migratie raakt Europese besluitvorming de mensen hier.'

Duitse buren

'Groningen kan, als grensregio, juist relatief veel baat hebben bij 'Europa', betoogt Van den Berg. Vooral als er goed wordt samengewerkt met de Duitse buren.

Van den Berg: 'Doordat beide grensregio's aan de randen van hun respectievelijke landen liggen, betekent dat vaak dat de infrastructuur wat te wensen overlaat. Wat ook aan beide kanten van de grens spelen, zijn zaken als demografische krimp en vitaliteit van het gebied. Voor dat soort zaken zijn in Europa vaak wel financiële regelingen te vinden.'

Slimmer

Maar, weet Van den Berg: achter die subsidies moet je als regio wel zélf aan. 'En de ene regio is daar wat slimmer in dan de ander. Zo zijn Limburg en de Randstad er erg goed in om financiële potjes open te krijgen. Drenthe en Friesland profiteren weer het minst.'



Er zijn Europese subsidiepotjes genoeg, maar daar moet je als regio wel zélf achter aan Caspar van den Berg

Wat ook interessant is, zegt Van den Berg: 'In de top 10 van de Nederlandse gemeenten die gebruik hebben gemaakt van Europese regelingen, staat Groningen zevende. De stad doet het dus zeker niet slecht.'

Goede samenwerking

'Helemaal bovenaan staat trouwens Hengelo. Die doen het niet alleen slim, maar werken ook nog eens goed samen met Enschede, Almelo en Oldenzaal aan deze kant van de grens, en met Gronau, Bad Bentheim en Münster in Duitsland. Ook hier zie je dat goede samenwerking in de grensregio z'n vruchten afwerpt.'

Laagdrempelig

Van den Berg wil er maar mee zeggen: Europa stimuleert internationale samenwerking alleen maar. 'Europa wil de landsgrenzen zo laagdrempelig maken als het maar kan', zegt Van den Berg. 'Wonen in het ene land en werken in het andere wil Europa bijvoorbeeld zo makkelijk mogelijk maken.'

'Hoe zit het in dat geval met de belastingafdracht en de acceptatie van elkaars diploma's? Het Europees Parlement maakt zich daar sterk voor.'

Noordelijke voorkeursstem

Tegen degene die desondanks nog twijfelt aan de Groningse invloed in Brussel en Straatsburg, zou Van den Berg willen zeggen: 'Zoek op je stembiljet naar een kandidaat uit het Noorden en breng daar je voorkeursstem op uit (zie onder, red).'

'En wat ik ook zou willen aanraden: maak een half uurtje vrij om even de stemwijzer door te ploegen. Daar kom je geheid in tegen welke partij het in Europa het beste met je voor heeft.'



Je kunt straks stemmen op deze Nederlandse partijen: VVD, CDA, FvD, GroenLinks, PvdA, CU-SGP, SP, PvdD, PVV, DENK, D66, 50PLUS, VOLT Nederland, Jezus Leeft, De Groenen en vanderegio & Piratenpartij. Deze Nederlandse partijen hebben zich aangesloten bij 'grotere' Europese partijen. Bron: NOS Ben je er nog niet uit? Gelukkig is er ook een Stemwijzer voor deze verkiezingen. En de NOS heeft een uitgebreid artikel met veel vragen en antwoorden. Ook een tip. Er staan trouwens ook elf Groningens op de lijst waarop je kunt stemmen. Daar hebben we een overzicht van gemaakt.

Lees ook:

- O ja! Europese verkiezingen

- Dit zijn de Groningse kandidaten bij de Europese verkiezingen