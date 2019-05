Einde van een tijdperk: de laatste Norrod-winkel verandert van naam

Daarmee verdwijnt toch wel een oer-Groningse naam, voor zover dat kan in de computerbranche natuurlijk. Het bedrijf ontstond namelijk in 1994 in de kelder van het inmiddels ook al ter ziele zijnde Ferwerda Fietsen. Daar groeide Norrod al spoedig uit zijn voegen, waarna het een eigen pand aan de Steentilstraat betrok..

Hoogtijdagen

Frank van Wijngaarden was sinds 1997 betrokken bij Norrod. Hij heeft meegeholpen het bedrijf, dat op dat moment tweeëneenhalf jaar bestond, groot te maken.

In z'n hoogtijdagen gaf Norrod onderdak aan 110 werknemers, verdeeld over acht fysieke winkels, waaronder in Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Emmen.

'Dat was in 2005, toen we met Norrod het bedrijf Funprice overnamen', zegt Van Wijngaarden. De kracht van ons in die economische hausse: de verkoop van losse computeronderdelen tegen de goedkoopste prijzen.

Zwaar weer

Vijf jaar later, in 2010, kwam het bedrijf in zwaar weer terecht. Een jaar later moest zelfs een faillissement worden aangevraagd, en werd het overgenomen door Paradigit.

In 2016 kreeg ook dat bedrijf last van de vlucht onlineverkoop had genomen: tien van de 22 winkels gingen dicht en er vielen 32 ontslagen. Maar de vestiging Groningen, nog steeds onder de naam Norrod en intussen gevestigd aan de Westerkade, bleef open.



Toen we begonnen, was de computerbranche nog echt een specialisme Frank van Wijngaarden

Faillissement

Het faillissement van Norrod in 2011 was onontkoombaar, verklaart Van Wijngaarden. 'Toen we begonnen, was de computerbranche nog echt een specialisme. Als je tegenwoordig een laptop koopt en je zet 'm aan, dan doet ie het ook. Een computer is echt een gebruikersgoed geworden.'

Daarbij ontkwam ook Norrod niet aan de 'macht van de grote getallen'. 'In deze bedrijfstak', zegt Van Wijngaarden, 'moet je of heel groot zijn, of heel erg klein en gespecialiseerd. Voor een bedrijf dat daar ergens tussenin, zoals NorroD was, is eigenlijk geen plaats.'

Gezellig en écht Gronings

Dat de naam nu van de laatste fysieke winkelgevel verdwijnt, doet Van Wijngaarden best wel wat.

'Begrijpen doe ik het wel, vanuit het oogpunt van de retail gezien. Maar dat neemt niet weg dat ik af en toe nog wel eens met weemoed terugdenk aan vroeger. Norrod was gezellig en écht Gronings.'

Bekend merk

Dat in 2011 nog werd gekozen voor de naam Norrod op de gevel, gebeurde vanwege de naamsbekendheid in het Noorden.

'De Groningers waren immers gewend aan de goede service onder die naam', verklaart Tom Rijsterborgh, manager Marketing & E-commerce van Paradigit. 'Gaandeweg hebben ze kunnen wennen aan de naam Paradigit. Nu wij van Westerkade 14a verhuizen naar Westerkade 16, leek dit ons een mooi moment voor de naamsverandering.'

Website

Overigens geldt de naamsverandering alleen voor de fysieke winkel. De naam en website Norrod.nl bllijven online wel gewoon bestaan.

